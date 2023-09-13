5 مهارات يحتاجها طفلك للنجاح...

وتعتمد القدرة على الإدارة والقيادة بفعالية على القدرة على التكيف، تماماً كما يزدهر الابتكار بفضل التواصل الواضح. لذا، يجب أن يلعب الآباء والمعلمون دورًا محوريًا في غرس المهارات التالية لدى الأطفال منذ الصغر:

1. القدرة على التكيف

في عالم تتجاوز فيه التكنولوجيا والتغيرات البيئية في كثير من الأحيان ما يستطيع الكثيرون مواكبتها، تصبح القدرة على التكيف ضرورية. عندما يتعلم الأطفال البقاء على اطلاع دائم ونبذ الأساليب التي عفا عليها الزمن، فإنهم يكتسبون مهارات ومعارف جديدة. كما أنهم يطورون القدرة على مواءمة وإعادة تنظيم استراتيجياتهم مع تطور الظروف من حولهم. إن تعريف الطفل بمفهوم القدرة على التكيف والعمليات العقلية، التي تنطوي على القدرة على التكيف في سن مبكرة للغاية يحدث فرقًا كبيرًا في حياته البالغة. إنها تزودهم بالمهارات اللازمة للنجاح في عالم دائم التغير، إلى جانب تغذية عقلية تتبنى التغيير كفرصة للنمو والقيادة.

2. المهارات الرقمية

في عصر الهيمنة الرقمية، أصبح الكفاءة في التكنولوجيا أمرا غير قابل للتفاوض. إلى جانب معرفة كيفية استخدام الأجهزة، تشمل المهارات الرقمية التفكير الخوارزمي والبرمجة والمسؤولية الرقمية. إن تعريف الأطفال بالأعمال الداخلية للتكنولوجيا يمكّنهم من التفاعل مع الآلات بذكاء. أصبحت البرمجة، التي كانت في السابق لغة مشفرة، أداة بالنسبة لهم لتحويل أفكارهم إلى واقع. ومن خلال تعزيز المسؤولية الرقمية، يفهم الأطفال الآثار الأخلاقية لأفعالهم الرقمية، مما يجعلهم قادة رقميين مسؤولين.

3. مهارات التواصل

في قلب كل علاقة ومسعى ناجح يكمن التواصل الفعال. إن بناء أساس قوي في التواصل يزود الأطفال بالقدرة على التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم بوضوح. وفي الوقت نفسه، فإنها تمكنهم من فهم وجهات نظر متنوعة. تعد مهارة التواصل بمثابة حجر الزاوية لقدراتهم الأخرى. عندما يتمكن الأطفال من التعبير عن رؤيتهم والاستماع بتعاطف للآخرين، يصبحون متعاونين ماهرين.

4. مهارات الابتكار والإبداع

تقول سيبي فقيه، مستشارة الأطفال ومسؤولة تطوير المناهج الدراسية في منظمة كانغارو كيدز: "إن تعزيز مهارات الابتكار والإبداع بين الأطفال أمر ضروري لتنميتهم الشاملة. إن تطوير المهارات التي تغذي التفكير المنطقي والتحليلي والمنهجي يمكّن الأطفال من معالجة المشكلات المعقدة ببراعة ويشجع التفكير الخيالي بينهم. إن تشجيعهم على التفكير خارج الصندوق وتصور حلول جديدة يمهد الطريق للقادة المبدعين. لا يقتصر الابتكار على خلق شيء جديد تمامًا، بل إنه يتعلق أيضًا بالجمع بين العناصر الموجودة بطرق مبتكرة.

5. مهارات الإدارة والقيادة

يعد تطوير المهارات الإدارية والقيادية بين الأطفال أمرًا بالغ الأهمية لنموهم الشخصي ونجاحهم في المستقبل. ومن خلال رعاية صفات مثل التعاطف وإدارة المشاعر وحل النزاعات، يقوم الآباء بتعليم أطفالهم فهم مشاعر الآخرين والتعامل مع عواطفهم بعناية وتجهيزهم لحل المشكلات بفعالية. إن التعاون يشجع العمل الجماعي، في حين أن تحديد الأهداف يساعد الأطفال على تطوير الشعور بالاتجاه والغرض. تعمل مهارات الإدارة والقيادة على تعزيز الوعي الذاتي، كما تُمكّن الأطفال من القيادة بتعاطف وتصميم، مما يضعهم على الطريق الصحيح ليصبحوا قادة ناجحين ومتعاطفين في المستقبل