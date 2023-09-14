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منوعات

بالصورة- طفل يبتلع ثماني إبر حقن لتطعيم الحيوانات

2023-09-14 | 02:25
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بالصورة- طفل يبتلع ثماني إبر حقن لتطعيم الحيوانات
بالصورة- طفل يبتلع ثماني إبر حقن لتطعيم الحيوانات

بالصور

أنقذ أطباء في شمال شرقي بيرو حياة طفل يبلغ من العمر عامين بعد أن ابتلع 8 إبر حقن وهو يلعب.

وقال الطبيب إفراين سالاسار، بحسب "العربية.نت" : "عندما كنا في غرفة العمليات وفتحنا بطنه وجدنا تلك القطع المعدنية، وأدركنا أنها كانت في الحقيقة إبراً".

الى ذلك ذكرت وسائل إعلام محلية أن الإبر كانت من تلك التي تستخدم لتطعيم حيوانات بمزرعة تعمل فيها والدة الطفل.

ويعيش الطفل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، في منطقة تاراتوبو الزراعية على بعد حوالي 622 كيلومتراً من العاصمة ليما، وقالت والدته "ربما ابتلعها عندما كان يلعب هناك".

كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن حياته ليست في خطر بعد الجراحة.

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