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بالفيديو - البرلمان المكسيكي يعرض مخلوقات غريبة "غير بشرية"... جثث بـ 3 أصابع أيدي وأقدام وبدون أسنان!

2023-09-14 | 03:37
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بالفيديو - البرلمان المكسيكي يعرض مخلوقات غريبة &quot;غير بشرية&quot;... جثث بـ 3 أصابع أيدي وأقدام وبدون أسنان!
بالفيديو - البرلمان المكسيكي يعرض مخلوقات غريبة "غير بشرية"... جثث بـ 3 أصابع أيدي وأقدام وبدون أسنان!

عرض البرلمان المكسيكي ما قيل إنها بقايا محنطة لمخلوقات غريبة غير بشرية تم العثور عليها في بيرو وفق ادعاء عدد من الباحثين، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".

عرض البرلمان المكسيكي ما قيل إنها بقايا محنطة لمخلوقات غريبة غير بشرية تم العثور عليها في بيرو وفق ادعاء عدد من الباحثين، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".

وفي السياق نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن وسائل الإعلام المكسيكية أن البقايا المحنطة التي عرضت أمام الكونغرس في صناديق ذات نوافذ قد تم انتشالها من كوسكو، بيرو عام 2017، ولم تكن جزءا من "تطورنا الأرضي"، حيث لا يزال 30 بالمئة من تركيبها الجيني "مجهولا".

وقد تم تصوير الجثث بثلاثة أصابع أيدي وأقدام، بدون أسنان، وعمرها أكثر من 1000 عام.

وفي السياق قال جايمي موسان، الطيار السابق بالبحرية الأميركية الذي قاد التحقيقات في الظواهر الغريبة لعقود من الزمن: "لا نعرف ما إذا كانوا كائنات فضائية أم لا، لكنهم كانوا أذكياء وعاشوا معنا، يجب عليهم إعادة كتابة التاريخ، لسنا وحدنا في هذا الكون الفسيح، يجب أن نتقبل هذا الواقع".

كما أظهر خبراء في الكونغرس صورا بالأشعة السينية للعينات، وأخبروا النواب أن أحد الكائنات كان يحمل "بيضا" بداخله أجنة.

 

وقال الخبراء إن الجثتين تحملان معادن الكادميوم والأوزميوم، والأخير من أكثر العناصر ندرة في القشرة الأرضية ويعتبر من أندر المعادن الثمينة.

ووصف موسان الحدث بأنه لحظة "فاصلة"، وهي المرة الأولى التي تعقد فيها المكسيك حوارا رسميا للاعتراف بهذه الظاهرة.

وظهر أبراهام آفي لوب، مدير قسم علم الفلك بجامعة هارفارد، عبر رابط فيديو ودعا الحكومة المكسيكية إلى السماح للعلماء الدوليين بإجراء مزيد من الأبحاث حول العينات.

كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لما يظهر "جثثا غريبة" عُرضت خلال جلسة البرلمان المكسيكي  في حادثة لم يسمع بها من قبل، مما أثار جدلاً حول وجود كائنات خارج كوكب الأرض خلال جلسة استماع حول ظواهر شاذة مجهولة، وفق ما اشارت "سي أن أن" الاميركية .

وكانت  وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" ، بحسب "سي ان أن" كانت قد كشفت مطلع أيلول الجاري عن خريطة تظهر أكثر المناطق التي تتلقى منها بلاغات حول أجسام مجهولة أو ما يُعرف باسم "UFO".

 
 
بالفيديو - البرلمان المكسيكي يعرض مخلوقات غريبة "غير بشرية"... جثث بـ 3 أصابع أيدي وأقدام وبدون أسنان!

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البرلمان المكسيكي

مخلوقات غريبة

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