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لامس جسد مذيعة على الهواء... فيديو يشعل إسبانيا

2023-09-14 | 10:42
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لامس جسد مذيعة على الهواء... فيديو يشعل إسبانيا
لامس جسد مذيعة على الهواء... فيديو يشعل إسبانيا

فضيحة على الهواء مباشرة، أشعلت نار الغضب في إسبانيا التي لا تزال تلملم آثار القبلة المدوية التي شغلت لأسابيع اتحاد الكرة للنساء في البلاد.

فقد ألقت الشرطة القبض على رجل بتهمة الاعتداء الجنسي، بعد أن لامس جسد المراسلة التلفزيونية عيسى بالادو، أثناء بثها المباشر على الهواء، حينما كانت تقوم بتغطية حادثة سرقة في مدريد لقناة كواترو.

وفي التفاصيل، فقد اقترب المتهم من خلفها ووضع يده على جسدها قبل أن يسألها عن القناة التلفزيونية التي تعمل بها.

وبينما حاولت بالادو التي كانت لا تزال على الهواء مباشرة، دفع الرجل جانبا ومواصلة تقريرها، قاطعها مذيع البرنامج الإخباري، ناتشو أباد، الذي كان يتحدث معها من الاستوديو التلفزيوني ليسألها عن الذي يظهر معها في إطار الكاميرا.

فأصرت الصحافية التي بدت غاضبة بعدما حاولت إبعاده مرارا، أصرت على وضع المتهم أمام الكاميرا.

فيما نفى الرجل على الفور لمس جسدها، بل قال إنه كان يمشي بعيدا إلا أن شعرها علق بيده.

لكن عدت وأشارت الشرطة في منشور على منصة "اكس" إنه تم القبض على رجل بتهمة الاعتداء الجنسي على مراسلة على الهواء مباشرة.

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