مقارنة بين آيفون 14و15.. فهل يستحق الشراء؟

مع الإعلان عن إصدار سلسلة هواتف آيفون 15 الجديدة، بدأت التساؤلات تطرح عن مواصفات الهاتف الجديد ومقارنته بسلفه آيفون 14، وهل فعلاً يستحق أن نقوم بشرائه؟

ولاتخاذ القرار بشأن ذلك، ندرج أدناه أبرز الاختلافات بين الهاتف من ناحية التقنية والمواصفات، بحسب تقرير لـموقع "البوابة العربية للأخبار التقنية".



فقد شهدت جميع هواتف آيفون 15 هذا العام تغييرا كبيراً على مستوى التصميم سواء في مادة التصنيع أو في التقنية الجديدة لإدماج اللون في كل جزء منه والزوايا التي أصبحت أكثر انسيابية.



كما أن طبقة الحماية الموجودة على الشاشة أصبحت أقوى وتتحمل الصدمات أكثر من الإصدارات السابقة، وتختلف إصدارات Pro في أنها مصنوعة من التيتانيوم الفائق الجودة والأعلى صلابة.



بالإضافة إلى كل ذلك، حصل الهاتف الجديد على خاصية (Dynamic Island) التي غيرت في تصميم الجهة الأمامية، إذ إن النتوء (Notch) الموجود في أعلى الشاشة لم يعد موجود كما ذكرنا سابقاً.



وعلى مستوى الأداء توفر هذه الخاصية مساحة تفاعلية تُبرز الإشعارات والأنشطة المباشرة أمام عينيك كي لا يفوتك أي جديد أثناء انشغالك بمهام أخرى.



يأتي هاتف آيفون 15 بتصميم من الزجاج الذي حسنت أبل صلابته من خلال معالجته في عملية تبادل أيوني مزدوج مخصصة، وبفضل الهيكل المصنوع من الألمنيوم يتمتع الهاتف بدرجة صلابة عالية، وقدرة أعلى على تحمل الصدمات.



كما أنه مقاوم للماء والغبار بحسب معيار IP68. ويتوفر بخمسة ألوان هي: الوردي، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والأسود.



أما هاتف آيفون 14 فهو يأتي بتصميم بسيط وأنيق، مع إطار مصنوع من الألمنيوم، وجهة أمامية وخلفية من الزجاج، وهو مقاوم للماء والغبار بحسب معيار IP68. ويتوفر بخمسة ألوان، هي: الأسود (Midnight)، والبنفسجي، والأبيض (Starlight)، والأزرق، والأحمر، والأصفر.



إلى ذلك يضم آيفون 15 شاشة من نوع (Super Retina XDR OLED) مقاسها 6.1 بوصة، وتمتاز بدقة 2556 × 1179 بكسل، بكثافة 460 بكسل في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 60 هرتزًا.



وتصل درجة السطوع القصوى في شاشة هاتف آيفون 15 إلى 1,600 شمعة/ المتر المربع لتجعل الصور والفيديوهات بوضوح HDR تبدو أفضل من أي وقت مضى. وفي الشمس، يصل الحد الأقصى لنسبة السطوع في الخارج حتى 2,000 شمعة/ المتر المربع.



ويتشابه آيفون 14 الذي صدر العام الماضي مع هاتف آيفون الجديد في نوع الشاشة ومقاسها ومعدل التحديث، ولكن الاختلاف في الدقة ودرجة السطوع.



أما من ناحية الأداء، فيعمل آيفون 15 بمعالج (A16 Bionic) السداسي النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وهو المعالج نفسه الذي تعمل به هواتف آيفون 14 برو التي طرحتها أبل العام الماضي.



ويتميز هذا المعالج بالسرعة والكفاءة في الأداء، يدعم خاصية (Dynamic Island)، وقدرات التصوير الحسابي، وتقول أبل إنه يستهلك طاقة أقل بنسبة 20%، وبإمكان المحرك العصبي مع 16 نواة الجديد أداء ما يصل إلى 17 تريليون عملية في الثانية، وهذا يتيح عمليات حسابية أسرع للتعلم الآلي في مزايا مثل: النسخ النصي للبريد الصوتي المباشر في نظام iOS 17 وتجارب تطبيقات الجهات الخارجية.



في حين يعمل هاتف آيفون 14 بمعالج (Apple A15 Bionic) السُداسي النوى، والمصنع بتقنية 5 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.23 غيغاهرتز، يتميز هذا المعالج بالأداء القوي أيضًا، ولكن بالطبع يتفوق عليه المعالج الجديد.



في موازاة ذلك شهدت الكاميرا تغيراً كبيراً في الهاتف الجديد هذا العام، إذ زادت دقة مستشعر الكاميرا الأساسية إلى 48 ميغابكسل، مقارنة بدقة 12 ميغابكسل في إصدار العام الماضي.



يأتي آيفون 15 بكاميرا خلفية ثنائية العدسات، وتدعم الكاميرا تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 24 أو 25 أو 30 أو 60 إطاراً في الثانية، وبدقة فيديو 1080p HD بمعدل 25 أو 30 أو 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 720p HD بمعدل 30 إطارًا في الثانية. وتدعم الوضع السينمائي (Cinematic mode) لتصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.



وبالنسبة للكاميرا الأمامية، يضم الهاتف كاميرا أحادية العدسة بدقة 12 ميغابكسل، وفتحة عدسة f/1.9، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K.



كذلك يقدم جيلًا جديدًا من صور البورتريه، إذ تجعل التقاط صور البورتريه أسهل من قبل مع إظهار مزيد من التفاصيل وتقديم أداء أفضل في الإضاءة الخافتة.



وكان من المتوقع أن تزيد سعة البطارية وسرعة الشحن في هواتف آيفون 15 هذا العام خاصة وأنها تدعم منفذ USB-C للشحن، ولكن أبل لم تعلن عن سعة البطارية ولا سرعة الشحن لهواتفها الجديدة حتى الآن، واكتفت بقول إن بطارية هاتف آيفون 15 تدوم لمدة 20 ساعة من تشغيل الفيديو، وهي المدة نفسها التي تقدمها بطارية هاتف آيفون 14.



يتشابه الهاتفان في خيارات سعة التخزين الداخلية؛ إذ يأتيان بثلاثة خيارات من سعة التخزين الداخلية، وهي: 128 أو 256 أو 512 غيغابايت.



مع ذلك يختلفان في السعر، إذ يبدأ سعر آيفون 15 من 800 دولار، ويبدأ سعر آيفون 14 لآن من 700 دولار.



ويعتمد قرار شراء الهاتف الجديد على احتياجاتك وتفضيلاتك الشخصية، إذ يقدم آيفون 15 الكثير من التحسينات والمزايا الجديدة، ولكن لا يزال هاتف آيفون 14 يعدّ واحدًا من أفضل الهواتف الذكية المتاحة في السوق.