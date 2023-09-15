الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

مفتعل أم حقيقي؟ لغز الضوء الساطع الذي ظهر قبل زلزال المغرب...

2023-09-15 | 15:22
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مفتعل أم حقيقي؟ لغز الضوء الساطع الذي ظهر قبل زلزال المغرب...
مفتعل أم حقيقي؟ لغز الضوء الساطع الذي ظهر قبل زلزال المغرب...

عاد الحديث من جديد حول ظاهرة أضواء الزلازل التي تقع قبل وقت قليل من حدوث الزلازل القوية، بعدما وثقت مقاطع فيديو حدوث وميض في السماء قبل الزلزال الذي ضرب المغرب يوم 8 أيلول بقوة 6.8 درجة.

وذهب البعض إلى الحديث عن أن هذا "زلزال مفتعل" أو مقصود بفعل البشر، خصوصاً مع ربطه بتكرار نفس ظاهرة الأضواء التي وقعت مباشرة قبل زلزال تركيا وسوريا ووثقتها مقاطع فيديو متعددة.

ولا تزال أضواء الزلازل ظاهرة غامضة أذهلت العلماء لعدة قرون سابقة، فهذه المشاهدات ليست هي الأولى، بل سبقها عديد المشاهدات منذ آلاف السنوات. وقد وفّر ظهور كاميرات المراقبة والهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي توثيقاً أكبر لهذه الظاهرة، مما جعل البعض يعتقد أنها ظاهرة حديثة مرتبطة بنظريات المؤامرة.

وحتى الأن السبب الدقيق لأضواء الزلازل غير معروف، ولكن هناك العديد من النظريات التي تحاول إيجاد تفسير لها. إحدى النظريات هي أن أضواء الزلزال ناتجة عن احتكاك الصخور ببعضها البعض أثناء تحركها أثناء الزلزال. يمكن أن يؤدي هذا الاحتكاك إلى توليد كهرباء ساكنة، والتي يمكن بعد ذلك تفريغها على شكل ضوء.

نظرية أخرى تقول إن أضواء الزلزال ناتجة عن إطلاق الغازات من الأرض أثناء الزلزال. يمكن لهذه الغازات بعد ذلك أن تتفاعل مع بعضها البعض أو مع الغلاف الجوي لإنتاج الضوء الذي نشاهده.

وهناك نظرية ثالثة تقول إن أضواء الزلازل تنتج عن تفاعل الموجات الزلزالية مع الغلاف الجوي للأرض. يمكن لهذه الموجات أن تولد تيارات كهربائية في الغلاف الجوي، والتي يمكن أن تنتج بعد ذلك الضوء.

تكمن صعوبة دراسة أضواء الزلازل كونه من المستحيل التنبؤ بالزلازل. ومن دون معرفة متى أو أين ستحدث الزلازل، لا يعرف الباحثون أين يضعون المعدات الاستكشافية التي يمكنها تحليل الظاهرة بشكل أعمق.

مقالات ذات صلة
مفتعل أم حقيقي؟ لغز الضوء الساطع الذي ظهر قبل زلزال المغرب...

فن و منوعات

منوعات

زلزال المغرب

زلزال تركيا

ضوء الزلزال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
غرامة ضخمة على "تيك توك" لهذا السبب...
انفجار عربة قطار محملة بهذه المادة في الولايات المتحدة

اقرأ ايضا في منوعات

بسبب "عملية قيصريّة"... رجل يطالب بتعويض مليار دولار!
Play
16:04

بسبب "عملية قيصريّة"... رجل يطالب بتعويض مليار دولار!

حاول رجل أسترالي مقاضاة أحد المستشفيات، بعد أن ادّعى أن مشاهدة زوجته وهي تلد طفليهما بعملية قيصرية جعلته يعاني من اضطراب عقلي.

16:04

بسبب "عملية قيصريّة"... رجل يطالب بتعويض مليار دولار!

حاول رجل أسترالي مقاضاة أحد المستشفيات، بعد أن ادّعى أن مشاهدة زوجته وهي تلد طفليهما بعملية قيصرية جعلته يعاني من اضطراب عقلي.

غرامة ضخمة على "تيك توك" لهذا السبب...
Play
11:21

غرامة ضخمة على "تيك توك" لهذا السبب...

فرض الاتحاد الأوروبي، غرامة مالية تصل إلى 345 مليون يورو اي نحو 368 مليون دولار على ​تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" لانتهاكها النظام الأوروبي العام لحماية البيانات خلال تعاملها مع بيانات تتعلّق بقاصرين.

11:21

غرامة ضخمة على "تيك توك" لهذا السبب...

فرض الاتحاد الأوروبي، غرامة مالية تصل إلى 345 مليون يورو اي نحو 368 مليون دولار على ​تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" لانتهاكها النظام الأوروبي العام لحماية البيانات خلال تعاملها مع بيانات تتعلّق بقاصرين.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023