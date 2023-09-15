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بسبب "عملية قيصريّة"... رجل يطالب بتعويض مليار دولار!

2023-09-15 | 16:04
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بسبب &quot;عملية قيصريّة&quot;... رجل يطالب بتعويض مليار دولار!
بسبب "عملية قيصريّة"... رجل يطالب بتعويض مليار دولار!

حاول رجل أسترالي مقاضاة أحد المستشفيات، بعد أن ادّعى أن مشاهدة زوجته وهي تلد طفليهما بعملية قيصرية جعلته يعاني من اضطراب عقلي.

واتخذ أنيل كوبولا إجراءات قانونية ضد مستشفى النساء الملكي في ملبورن، مطالبا بتعويض قدره مليار دولار، بعد مشاهدة العملية القيصرية لزوجته في عام 2018.

فيما قال إنه أصيب "بمرض ذهاني"، بعد أن رأى دماء زوجته وأعضائها، وأن مشاهدة الإجراء أدى إلى "انهيار زواجه".

ويزعم كوبولا أنه تم تشجيعه، أو السماح له بمراقبة الولادة، وأنه أثناء القيام بذلك، رأى الأعضاء الداخلية لزوجته ودمها.

كما ذكرت صحيفة "هيرالد صن"، أن القاضي جيمس جورتون رفض الدعوى القضائية التي تقدم بها الرجل يوم الثلاثاء، ووصفها بأنها "إساءة استخدام للمحاكمة".

ووفقاً للحكم، لا يسمح القانون لأي شخص بالحصول على تعويضات عن الخسارة غير الاقتصادية ما لم تكن إصابته "إصابة جسيمة".

خضع كوبولا لفحص طبي، وحددت اللجنة أن "درجة الضعف النفسي لا ترقى إلى مستوى الأذية التي يتحدث عنها".

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