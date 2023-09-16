بالصور- ثمرة بصل عملاقة تزن 9 كيلوغرامات في بريطانيا

فقد تم عرض الثمرة، التي يمتلكها غاريث غريفين وتزن 8.97 كيلوغرام في معرض الزهور في قاعة “نيوباي هول آند غاردنز” بالقرب من ريبون في نورث يوركشاير.

وكانت ثمار ضخمة من الكرنب والكوسا والبنجر (الشمندر) من بين الخضروات التي شاركت في مسابقة الخضروات العملاقة التي نظمتها جمعية الشرف الإنكليزية الوطنية في معرض الزهور.

وفاز كريس باريش بجائزة لثمرة اليقطين (القرع) العملاقة التي قدمها والتي يبلغ وزنها 102 كيلوجرام.

ويتم تنظيم معرض هاروغيت للزهور مرتين في كل عام في شهري نيسان وأيلول.

ويقام المعرض في الفترة من 15 وحتى 17 أيلول ومن المتوقع أن يحضره ما يصل إلى 30 ألف زائر.