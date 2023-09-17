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"ناسا" تعلن عن إمكانية إنتاج الأوكسجين القابل للتنفس في المريخ.. سيقدم مساعدة كبيرة لرواد الفضاء

2023-09-17 | 04:59
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&quot;ناسا&quot; تعلن عن إمكانية إنتاج الأوكسجين القابل للتنفس في المريخ.. سيقدم مساعدة كبيرة لرواد الفضاء
"ناسا" تعلن عن إمكانية إنتاج الأوكسجين القابل للتنفس في المريخ.. سيقدم مساعدة كبيرة لرواد الفضاء

أعلنت وكالة إدارة الفضاء الأمريكية "ناسا"، إمكانية إنتاج الأوكسجين القابل للتنفس في الغلاف الجوي للمريخ، وذلك بعد أن أجريت تجربة على سطح الكوكب الأحمر، وأظهرت أنه يمكن استخلاص الأوكسجين القابل للتنفس من الغلاف الجوي الرقيق للمريخ.

الوكالة استطاعت من خلال أداة "موكسي" (جهاز لإنتاج الأوكسجين) الموجودة على مركبة بيرسيفيرانس، تفكيك جزئيات هواء المريخ وتوليد إمدادات صغيرة وثابتة من الأوكسجين، بحسب تقرير نشره موقع "سينس أليرت".

من جهتها، قالت نائب مدير وكالة ناسا، باميلا ميلروي، في بيان، إنه "من المثير للإعجاب إمكانية استخراج الأوكسجين من الغلاف الجوي للمريخ، وهو الذي يمكن أن يساعد في توفير الهواء القابل للتنفس أو حتى الوقود الصاروخي لرواد الفضاء في المستقبل".
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وخلال المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي، صور عدد من المشجعين "روبوتات" تشبه البشر، بوصلات كهربائية، وهي تتجول بشكل مريب داخل أروقة الملعب، وفي المدرجات، مما أثار خوف عدد من الجماهير.

وبينما ظن البعض أن هذه الروبوتات هي في الحقيقة بشر بزي "إنسان آلي"، إلا أنه تبين إنها "روبوتات" حقيقية، صممت للدخول للملعب وخلق التساؤلات.

تبين لاحقا أن هذه الروبوتات هي جزء من حملة ترويجية لفيلم سيتم إصداره قريبا، وهي شخصيات من الفيلم.

الفيلم الجديد هو The Creator أو المبتكر، وهو فيلم عن حرب بين البشر وأعداد من روبوت الذكاء الاصطناعي، هذه الحرب قد "تنهي البشرية"، وفقا لقصة الفيلم.

نشر أعداد من الإنسان الآلي بين الجمهور كان جزء من حملة تسويقية للفيلم، ونجحت بالفعل بنشر التساؤلات حولها وحول الفيلم المقبل.

15:30

بالفيديو- روبوتات تقتحم مباراة وتخيف الجماهير

تفاجأ عدد من مشجعي كرة القدم الأميركية، الذين ذهبوا لحضور مباراة لوس أنجلوس تشارجرز وميامي دولفنز، "باقتحام" عدد من الروبوتات لملعب المباراة.

وخلال المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي، صور عدد من المشجعين "روبوتات" تشبه البشر، بوصلات كهربائية، وهي تتجول بشكل مريب داخل أروقة الملعب، وفي المدرجات، مما أثار خوف عدد من الجماهير.

وبينما ظن البعض أن هذه الروبوتات هي في الحقيقة بشر بزي "إنسان آلي"، إلا أنه تبين إنها "روبوتات" حقيقية، صممت للدخول للملعب وخلق التساؤلات.

تبين لاحقا أن هذه الروبوتات هي جزء من حملة ترويجية لفيلم سيتم إصداره قريبا، وهي شخصيات من الفيلم.

الفيلم الجديد هو The Creator أو المبتكر، وهو فيلم عن حرب بين البشر وأعداد من روبوت الذكاء الاصطناعي، هذه الحرب قد "تنهي البشرية"، وفقا لقصة الفيلم.

نشر أعداد من الإنسان الآلي بين الجمهور كان جزء من حملة تسويقية للفيلم، ونجحت بالفعل بنشر التساؤلات حولها وحول الفيلم المقبل.

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