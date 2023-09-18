شاهد بالفيديو عصفوراً تسبب بسقوط طائرة... وهذا ما حلّ بها

حيث كانت الطفلة، التى تبلغ من العمر 5 سنوات تستقل مع عائلتها سيارة بالقرب من محيط المطار القريب من مدينة تورينو شمال إيطاليا عندما سقطت الطائرة، واشتعلت فيها النيران.

وقال مسؤولو المستشفى إن والدة الفتاة وشقيقها الأكبر لا يزالان في المستشفى لتلقي العلاج من الحروق بينما غادر الأب المستشفى.

ويُظهر مقطع مصور خاص بالتحطم تسع طائرات في شكلين ضيقين على شكل حرف في (بالأبجدية الإنجليزية)، قبل أن تسقط إحدى الطائرات وتتحطم، مما يؤدي إلى صعود كرة من النار في الهواء.

كما أظهر الفيديو الطيار – الرائد أوسكار ديل دو يقفز بالمظلة قبل وقت قصير من سقوط الطائرة داخل سياج المطار، حيث أصيب بحروق.

وقالت القوات الجوية إن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق، لكنها أشارت إلى أن إحدى الفرضيات تشير إلى أن الطائرة اصطدمت بطائر أثناء الإقلاع، وهو ما يحقق بشأنه الادعاء الإيطالي أيضا.