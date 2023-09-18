تعرفوا على أغرب 7 شواطئ في العالم

توجد في عالمنا العديد من الأماكن الطبيعية الغريبة التي تعتبر من أجمل المقاصد السياحية، لعل أبرزها شواطئ ذات ألوان مختلفة أو ظواهر طبيعية غير مألوفة، من رمال سوداء إلى مياه بحر ساخنة، لتفتح التساؤلات حول سبب هذه الاختلافات وأين تقع هذه الشواطئ.

عند الحديث عن الشواطئ عادة ما يتبادر إلى أذهاننا الرمال الذهبية البيضاء والمياه الزرقاء، لمن في هذا المقال سنزيل الستار عن 7 أغرب شواطئ في عالمنا تعتبر من بين أغرب الشواطئ في العالم حسب موقع "boredpanda" الأمريكي.



أغرب الشواطئ.. الرمال الحمراء هاواي

يرجع اللون الأحمر الذي يميز رمال شاطئ الرمال الحمراء في هاواي إلى وجود كميات هائلة من الحديد في باطن الأرض، ويعتبر شاطئ Kaihalulu واحد من الشواطئ ذات الرمال الحمراء القليلة حول العالم.



هاواي مليئة بالشواطئ الملونة كالأبيض والأسود والأخضر وحتى الأحمر، فشاطئ Kaihalulu يعتبر من أغرب الشواطئ في العالم، حيث يتميز هذا الشاطئ بوجود الرمال الحمراء في جميع أرجاء المنطقة وهو معزول تماماً في الجزء الشرقي من جزيرة ماوي ثاني أكبر جزر هاواي.



الشاطئ المخفي في المكسيك

تشكّل جزر Islas Marietas الواقعة قبالة ساحل ريفييرا ناياريت في المكسيك واحدة من أكثر الوجهات الاستثنائية في العالم. فبالاضافة الى الثروة النباتية والحيوانية والحياة البحرية التي تميزها، تحتضن هذه الجزر شاطئاً مذهلاً يعرف بالشاطئ المخفي.



سُمي هذا الشاطئ بالمخفي لأنه يقع بأكمله داخل كهف شبيه بالحفرة. ولقد تكوّن نتيجة تفجير هائل قامت به الحكومة المكسيكية خلال تمارين الرماية التي كانت تجريها في الموقع والتي خلّفت العديد من الحفر والكهوف في الجزر.



لا يمكن رؤية هذا المكان من الخارج، ولا يمكن لأي قارب أن يصل إلى هذا الخليج الصغير. لذلك، يتعين على الزائرين القفز في الماء والسباحة تحت الصخور للوصول إلى وجهتهم الفردوسية حيث يُسمح فقط بالسباحة وحمامات الشمس.



يطلق على الموقع أيضاً تسمية Playa del Amor، فهو يتميز أيضاً بالحياة البحرية النادرة التي تحيط به، والرمال الذهبية الناعمة والمياه النقية الشفافة كالكريستال الشيء الذي يجعله من بين أغرب وأفضل الشواطئ في العالم.



شاطئ الماء الساخن بنيوزيلندا

هوت ووتر "الماء الساخن" هو شاطئ يقع على الساحل الشرقي لشبه جزيرة كورومانديل في نيوزيلندا، جنوب خليج ميركوري مباشرةً. يقع هذا الأخير على بعد حوالي 12 كيلومتراً جنوب شرق ويتيانجا.



يأتي اسمها من الينابيع الساخنة الموجودة تحت الأرض والتي تتدفق عبر الرمال بين مناطق المد والجزر العالية والمنخفضة. يعد الشاطئ وجهة شهيرة لكل من السكان المحليين والسياح الذين يزورون نيوزيلندا.



وقد قُدرت أعداد الزوار السنوية بـ 700 ألف مما يجعلها واحدة من مناطق الجذب الحرارية الأرضية الأكثر شعبية في منطقة وايكاتو.



الشواطئ الزرقاء المضيئة

لعل أشهر شاطئ أزرق مضيء في العالم هو الذي يتواجد في المالديف إلا أن هذه الظاهرة لا تتواجد هناك فقط فقد تم رصدها في العديد من الشواطئ في العالم من بينها في سلطنة عمان، بالإضافة إلى منطقة إفرجليدز التي تقع في جنوب فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.



يعود السبب بروز اللون الأزرق المضيء في الشاطئ إلى عوالق نباتية ميكروسكوبية تسمى فايتوبلانكتون تنتشر قبالة الشاطئ وعلى رماله، ويعتقد العلماء أنها تتوهج بهذه الطريقة العجيبة لتُخيف أعداءها.



وتتوهج أيضاً بحيرات جيبسلاند في أستراليا بسبب نوع خاص جداً من الطحالب، فيما شهدت عدّة شواطئ صينية خلال السنوات الأخيرة ظاهرة "الأزرق المتوهج"، حيث أضيئت الشواطئ بمياه ممزوجة بطيف من النور الأزرق المتوهج.



من وجهة نظر علمية، تعود هذه الظاهرة إلى قذف مياه البحر للطحالب البحرية المضيئة نحو الشاطئ، مما يشكل منظراً بديعاً وساحراً. كما أظهرت دراسة حديثة قام بها باحثون صينيون وأمريكيون نُشرت في "مجلة الاتصالات الجيوفيزيائية" الأمريكية أن الطحالب المضيئة قد شهدت نمواً سريعاً على السواحل الصينية خلال السنوات الأخيرة.



واكتشفت الدراسة أن هذه الظاهرة يمكن أن تمتدّ إلى 300 كيلومتر وراء خط الشاطئ، أي أبعد مما تم تقديره في وقت سابق. بالإضافة إلى ذلك، توصلت الدراسة إلى أن هذه الكائنات البحرية يمكنها البقاء على قيد الحياة عند درجة حرارة تصل إلى 28 درجة مئوية.



شاطئ الرمال الزجاجية في كاليفورنيا

يقع شاطئ "فورت براغ" في مدينة كاليفورنيا الأمريكية، ويتمتع الشاطئ بالعديد من الألون بسبب تكون بلورات من الزجاج الملون على رماله، ويرجع سبب ذلك لدفن النفايات به خلال الحرب العالمية الثانية.



استمرت هذه العملية إلى أن قامت الحكومة بوقف رميها في المنطقة، ومع مرور الوقت تسببت الأمواج في تآكل البقايا الزجاجية للنفايات، مخلفة وراءها بلورات من الزجاج الملون.



شاطئ الرمال السوداء

الشاطئ ذو الرمال السوداء يعود السبب في ذلك إلى النشاط البركاني المستمر بالقرب منه، يقع شاطئ Punaluʻu Black Sand على الساحل الجنوبي الشرقي لـ Kaʻū، وهو أحد أشهر الشواطئ ذات الرمال السوداء في هاواي.



يقع هذا الشاطئ بين مدينتي باهالا وناليهو في كايو، تعد شواطئ Punaluʻu Black Sand Beach السوداء النفاثة مشهداً لا يُنسى. تحيط أشجار جوز الهند بالحافة العلوية للرمال كما يتميز بتواجد العديد من سلاحف البحر الأخضر في هاواي التي تخرج للحصول على القليل من الشمس في الساحل.



على الرغم من أن السباحة ليست مثالية في هذا الشاطئ، إلا أن هناك منطقة للنزهة ومرافق للحمامات حتى تتمكن من تناول الغذاء أثناء تجربة الشعور الفريد بالقرب من الرمال السوداء.



الشواطئ ذات الرمال الخضراء

يعد السبب وراء اللون الأخضر في هذا الشاطئ هو معدن يسمى "أوليفين" تسببت الحمم البركانية في وجوده، يوجد ثلاثة شواطئ في العالم تتمتع باللون الأخضر هي شاطئ "كايو" بجزيرة هاواي، بالإضافة إلى شاطئ "تالا فوفو" بساحل غوام الواقع جنوب المحيط الهندي، وشاطئ "غالاباغوس" الذي يتواجد على سواحل النرويج.