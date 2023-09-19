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أم تحذر: طفلي كاد يفقد حياته بسبب "سدادة" حوض الاستحمام !

2023-09-19 | 11:03
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أم تحذر: طفلي كاد يفقد حياته بسبب &quot;سدادة&quot; حوض الاستحمام !
أم تحذر: طفلي كاد يفقد حياته بسبب "سدادة" حوض الاستحمام !

روت إحدى الأمهات مؤخرا تفاصيل حادثة كادت تنهي حياة طفلها الذي يبلغ من العمر سنتين غرقا بسبب "سدادة" حوض الاستحمام.

فقد شاركت المسعفة جوركوتز في إحدى صفحات تعليم الإسعافات الأولية المتعلقة بالأطفال تجربة الأم مع طفلها الصغير آرتشي، لافتة الى انها  استيقظت بشكل فجائي على صوت صراخ طفلها الكبير عندما شاهد أخوه الصغير في حوض الاستحمام غارقا في المياه.

وأضافت الأم أن آرتشي لم يكن يستطع الصعود لحوض الاستحمام إلا أنه استعان بكرسي، وفتح الصنبور لمدة طويلة ففاض الحمام بالماء.

وتابعت: "حاول آرتشي رغم صغر سنه إنقاذ نفسه والخروج من الحوض لكنه لم يتمكن وعندما وصلنا إليه كان متعبا للغاية".

وتخيلت الأم مدى السوء الذي كان سيرتبط بالقصة لو لم يتمكن ابنها الكبير من إيقاظها لإنقاذ أخوه.

وختمت الام بالقول : "لقد قمنا الآن بتثبيت قفل على باب الحمام وأخفينا وجود السدادة في خزانة مقفلة، وثبتنا جهاز إنذار على باب غرفة طفلنا"، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

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