الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

فيديو للفتة إنسانية من رونالدو لرسامة إيرانية

2023-09-20 | 02:53
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فيديو للفتة إنسانية من رونالدو لرسامة إيرانية
فيديو للفتة إنسانية من رونالدو لرسامة إيرانية

استقبل نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، أمس، الرسامة الإيرانية فاطمة حمامي، في مقر بعثة فريقه النصر السعودي في طهران.

ونشر نادي النصر السعودي في حسابه على منصة "إكس" فيديو للقاء رونالدو وحمامي، وأرفقه بتعليق جاء فيه: "الرسامة الإيرانية فاطمة تزور مقر بعثة الفريق في طهران، وتلتقي بقائد النصر كريستيانو رونالدو ".

وأهدى رونالدو حمامي قميصه الذي يحمل الرقم 7.

واشتهرت الرسامة حمامي بعدما ظهرت قبل سنوات في فيديو وهي ترسم لوحة رائعة لوجه النجم رونالدو، مستخدمة قدمها نظرا لمعانتها من إعاقة جسدية.

واجتاح المئات من عشاق كرة القدم فندقا في طهران الإثنين أملا في رؤية رونالدو بعد وصوله برفقة فريقه السعودي قبيل مباراة مزمعة.

ووصل رونالدو إلى إيران في أول زيارة له برفقة فريقه "النصر" السعودي، الذي من المقرر أن يواجه فريق "برسبوليس"- متصدر الدوري الإيراني- في طهران، الثلاثاء، على أن يخوض الفريقان مباراة العودة في العاصمة السعودية الرياض يوم السابع والعشرين من تشرين الثاني المقبل.

وتعتبر المباراة ثأرية بالنسبة إلى النصر الذي خسر أمام نظيره الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا عام 2020.
مقالات ذات صلة
فيديو للفتة إنسانية من رونالدو لرسامة إيرانية

فن و منوعات

منوعات

كريستيانو رونالدو

نادي النصر السعودي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقاهي في اليابان مخصصة لكبار السن..يتخللها الكثير من "الكوميديا" بسبب الخطأ في الطلبات
بالصور- اكتشاف أثري مهم تحت الماء في الإسكندرية

اقرأ ايضا في منوعات

موسم جديد من برنامج كتاب الشهرة يقدمه علي ياسين على قناة الجديد
07:50

موسم جديد من برنامج كتاب الشهرة يقدمه علي ياسين على قناة الجديد

كتاب الشهرة برنامج فني حواري يقدمه علي ياسين على قناة الجديد ويطرح من خلاله قصة نجاح من نقطة البداية بحلقات خاصة ومميزة

07:50

موسم جديد من برنامج كتاب الشهرة يقدمه علي ياسين على قناة الجديد

كتاب الشهرة برنامج فني حواري يقدمه علي ياسين على قناة الجديد ويطرح من خلاله قصة نجاح من نقطة البداية بحلقات خاصة ومميزة

شركة لإيلون ماسك ستزرع رقائق إلكترونية في الأدمغة! حصلت على موافقة ببدء التجارب على البشر
Play
07:03

شركة لإيلون ماسك ستزرع رقائق إلكترونية في الأدمغة! حصلت على موافقة ببدء التجارب على البشر

قالت شركة "نيورالينك" الناشئة للتكنولوجيا العصبية، التابعة للملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إنها حصلت على موافقة من مجلس مراجعة مستقل، للبدء في استخدام المرضى لإجراء أول تجربة بشرية لها لزرع رقائق إلكترونية في دماغ بشري، وذلك بهدف مساعدة مرضى مصابين بالشلل.

07:03

شركة لإيلون ماسك ستزرع رقائق إلكترونية في الأدمغة! حصلت على موافقة ببدء التجارب على البشر

قالت شركة "نيورالينك" الناشئة للتكنولوجيا العصبية، التابعة للملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إنها حصلت على موافقة من مجلس مراجعة مستقل، للبدء في استخدام المرضى لإجراء أول تجربة بشرية لها لزرع رقائق إلكترونية في دماغ بشري، وذلك بهدف مساعدة مرضى مصابين بالشلل.

مقاهي في اليابان مخصصة لكبار السن..يتخللها الكثير من "الكوميديا" بسبب الخطأ في الطلبات
Play
03:03

مقاهي في اليابان مخصصة لكبار السن..يتخللها الكثير من "الكوميديا" بسبب الخطأ في الطلبات

كان النادل البالغ من العمر 82 عاماً متحمساً لبدء وردية عمله، وبدأ يستقبل الزبائن داخل المطعم الياباني بتحية حارة يقول فيها "إيراشياماز!" أو "مرحباً بكم!". لكن الأمور تعقّدت قليلاً عندما حان وقت تدوين طلبات الزبائن، إذ تقدّم نحو إحدى الطاولات في البداية، لكنه نسي إحضار لوح نماذج الطلبات الخاص به. ثم أوصل قطعة كعك يحملها بحذرٍ إلى الطاولة الخاطئة. في ما انتظر زبون آخر لمدة 16 دقيقة بعد جلوسه من أجل الحصول على كوب ماء.

03:03

مقاهي في اليابان مخصصة لكبار السن..يتخللها الكثير من "الكوميديا" بسبب الخطأ في الطلبات

كان النادل البالغ من العمر 82 عاماً متحمساً لبدء وردية عمله، وبدأ يستقبل الزبائن داخل المطعم الياباني بتحية حارة يقول فيها "إيراشياماز!" أو "مرحباً بكم!". لكن الأمور تعقّدت قليلاً عندما حان وقت تدوين طلبات الزبائن، إذ تقدّم نحو إحدى الطاولات في البداية، لكنه نسي إحضار لوح نماذج الطلبات الخاص به. ثم أوصل قطعة كعك يحملها بحذرٍ إلى الطاولة الخاطئة. في ما انتظر زبون آخر لمدة 16 دقيقة بعد جلوسه من أجل الحصول على كوب ماء.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023