الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

توفيت بعد سقوطها أمام الحضور خلال حفل تأبين.. وفاة صادمة لرئيسة جامعة أميركية

2023-09-21 | 02:44
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
توفيت بعد سقوطها أمام الحضور خلال حفل تأبين.. وفاة صادمة لرئيسة جامعة أميركية
توفيت بعد سقوطها أمام الحضور خلال حفل تأبين.. وفاة صادمة لرئيسة جامعة أميركية

توفيت رئيسة جامعة أميركية عقب سقوطها بشكل مفاجئ على منصة مسرح الحرم الجامعي لتفارق الحياة.

  وفي السياق أوضح الموقع الإلكتروني لجامعة تمبل بمدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا، أن القائمة بأعمال رئيس الجامعة جوان إيبس (72 عاما)، توفيت عصر الثلاثاء، خلال حضورها حفل تأبين المؤرخ وأمين مجموعة التحف الأميركية الأفريقية، شارلز إل. بلوكسون، الذي فارق الحياة في حزيران الماضي عن عمر ناهز 86 عاما.

كما قال مسؤولو الجامعة في مؤتمر صحفي بعد ظهر الثلاثاء، إن إبس "عانت من نوبة مفاجئة" في حفل التأبين، بوجود عدد من أفراد عائلتها.

وقال دانييل ديل بورتال، وهو طبيب ومسؤول بارز في النظام الصحي بجامعة تمبل: "استمرت جهود الإنعاش في المستشفى، لكنها للأسف لم تنجح".

من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم الجامعة، ديردري تشايلدريس، لصحيفة واشنطن بوست، أن إيبس "كانت تجلس على خشبة المسرح أثناء غناء الجوقة خلفها، قبل أن تنهار بشكل مفاجئ".

كذلك، قال نائب الرئيس الأول والمدير التنفيذي للعمليات في الجامعة، كين كايزر، إن "الجامعة لم تكن على علم بأي مشكلات صحية سابقة لأيبس"، ووصف موتها بأنه "ضربة معنوية" لمجتمع المؤسسة العلمية وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وكان قد جرى تعيين إيبس رئيسة بالنيابة للجامعة في أبريل الماضي، عقب استقالة رئيسها السابق، جيسون وينغارد، في مارس.

وقبل ذلك كانت تشغل منصب عميدة كلية الحقوق في تمبل، حيث إنها كانت تنوى أن ترشح نفسها لتشغل منصب رئاسة الجامعة بشكل دائم.

ووصف حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، وفاة إيبس بالخسارة المفجعة، قائلاً إنها كانت "سيدة قوية وسفيرة لجامعة تمبل منذ ما يقرب من 4 عقود".

مقالات ذات صلة
توفيت بعد سقوطها أمام الحضور خلال حفل تأبين.. وفاة صادمة لرئيسة جامعة أميركية

فن و منوعات

منوعات

بنسلفانيا

وفاة

جامعة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالصورة - العثور على هيكل خشبي عمره نصف مليون سنة

اقرأ ايضا في منوعات

بالصورة - العثور على هيكل خشبي عمره نصف مليون سنة
Play
02:25

بالصورة - العثور على هيكل خشبي عمره نصف مليون سنة

العثور على هيكل خشبي عمره نصف مليون سنة

02:25

بالصورة - العثور على هيكل خشبي عمره نصف مليون سنة

العثور على هيكل خشبي عمره نصف مليون سنة

غدا الحلقة الأولى من مسلسل "مريم" على موقع الجديد
12:55

غدا الحلقة الأولى من مسلسل "مريم" على موقع الجديد

مسلسل مريم سيعرض ابتداء من الغد على موقع قناة الجديد.
أحداث المسلسل تدور حول فتاة تدعي "ميريام "، أحلامها بسيطة تعيش لأجل والدها وحبيبها.
في ليلة ماطرة تنقلب حياتها رأسا على عقب بسبب حادث لتصبح مسؤولة عن جريمة لم ترتكبها ولتكتشف بعدها بأن حبيبها المحامي والمدعي العام قد خذلها لأجل منصبه ومصالحه الخاصه لتدخل السجن وتتحول حياتها إلى جحيم.
وفي خضم الأحدات المتلاحقة والصعاب التي تواجهها تبدأ تكتشف حقيقة من حولها، من يحبها ومن يحاربها.

12:55

غدا الحلقة الأولى من مسلسل "مريم" على موقع الجديد

مسلسل مريم سيعرض ابتداء من الغد على موقع قناة الجديد.
أحداث المسلسل تدور حول فتاة تدعي "ميريام "، أحلامها بسيطة تعيش لأجل والدها وحبيبها.
في ليلة ماطرة تنقلب حياتها رأسا على عقب بسبب حادث لتصبح مسؤولة عن جريمة لم ترتكبها ولتكتشف بعدها بأن حبيبها المحامي والمدعي العام قد خذلها لأجل منصبه ومصالحه الخاصه لتدخل السجن وتتحول حياتها إلى جحيم.
وفي خضم الأحدات المتلاحقة والصعاب التي تواجهها تبدأ تكتشف حقيقة من حولها، من يحبها ومن يحاربها.

"زلزال أقوى قادم".. توقع جديد من العالم الهولندي يثير الجدل!
Play
09:06

"زلزال أقوى قادم".. توقع جديد من العالم الهولندي يثير الجدل!

يواصل عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، إثارة الكثير من الجدل والرعب في آن واحد بسبب توقعاته حول نشاط الزلازل في المنطقة التي كان آخرها اليوم في مصر.

09:06

"زلزال أقوى قادم".. توقع جديد من العالم الهولندي يثير الجدل!

يواصل عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، إثارة الكثير من الجدل والرعب في آن واحد بسبب توقعاته حول نشاط الزلازل في المنطقة التي كان آخرها اليوم في مصر.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023