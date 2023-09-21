أسرة أميركية تعتزم مقاضاة غوغل لعدم تحديث خرائطها

وفي التفاصيل، غرق فيليب باكسون، مندوب مبيعات وأب لطفلتين، بعد أن سقطت سيارته في سنو كريك بمنطقة هيكوري، وفقا لدعوى قضائية تقدمت بها الأسرة الثلاثاء لمحكمة مقاطعة ويك العليا. كان باكسون عائدا إلى منزله من حفل عيد ميلاد ابنته التاسع عندما وجهته خرائط غوغل لعبور الجسر الذي انهار قبل تسع سنوات من ذلك اليوم ولم يتم إصلاحه.

وقالت زوجته اليشيا باكسون في بيان صحفي "طفلتانا تسألان كيف ولماذا مات والدهما، وأنا لا أعرف بم أجيب لتستطيعا فهم ذلك، لأنني كبالغة مازلت لا أعرف كيف أفهم من المسؤول عن استهانة اتجاهات نظام الملاحة العالمي والجسر بحياة إنسان."