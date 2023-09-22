بالصورة - فتح غطاء محرك سيارته فعثر على مفاجأة مرعبة!

فقد عثر الرجل على أفعى بطول سبعة أقدام (2.13 متر) تلتف حول محرك سيارته حيث كانت تعيش هناك وتتحرك.

وقد عمل الرجل ومعه رجال الشرطة بجهد وصعوبة بالغة لتحريك الافعى و رفعها من المكان.

وفي السياق قالت شبكة تلفزيون (ITV) في تقرير إن الواقعة حدثت في مدينة غرين باي بولاية ويسكونسن الأميركية. أما الأفعى العملاقة التي تم ضبطها فهي من نوع (Jungle Carpet Python)، ويُعتقد أن مصدرها الأصلي أستراليا وأنها وصلت إلى الولايات المتحدة بطريقة ما.

وتعتقد لوري بانكسون، أمينة الحيوانات في (Bay Beach Wildlife Sanctuary) أن هذه الأفعى "من الممكن أن تكون قد زحفت إلى محرك هذه السيارة لتظل دافئة، حيث وجدت مكاناً جيداً للتسكع لبعض الوقت".

وحاول ضباط من قسم شرطة غرين باي إزالة الثعبان لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، لذلك اضطر صاحب السيارة إلى القيادة إلى محمية قريبة للحياة البرية مع الثعبان.

وأوضح المسؤولون في وقت لاحق أن صاحب السيارة لم يكن صاحب الثعبان. ومن هناك، قامت بانكسون وزميل لها بإزالة الثعبان بأمان.

وقالت بانكسون: "هذا حيوان يحظى بشعبية كبيرة في مجال الحيوانات الأليفة الغريبة وتجارة الحيوانات الأليفة الغريبة".

وأضافت: "لقد كانت فترة ما بعد الظهيرة مثيرة، ولكننا سعداء أنها سارت على ما يرام".