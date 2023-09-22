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نجا باعجوبة بعدما انفجرت سيارته جراء اصطدامها بشاحنة

2023-09-22 | 02:58
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نجا باعجوبة بعدما انفجرت سيارته جراء اصطدامها بشاحنة
نجا باعجوبة بعدما انفجرت سيارته جراء اصطدامها بشاحنة

نجا سائق خمسيني من الموت المحقق تحت عجلات شاحنة كبيرة في مقاطعة ستيل بولاية مينيسوتا الأميركية.

وفي التفاصيل فقد أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية  سيارة "سيدان" تقود بسرعة، قبل أن تتفاجأ بشاحنة ضخمة قادمة من الجهة اليمنى، واصطدمت المركبتان بقوة، مما خلف كرة نارية ضخمة، ولحسن الحظ نجا سائق السيارة بأعجوبة دون أن يصاب بأذى.

ووقع الحادث عند تقاطع طرق في مقاطعة ستيل، وذلك يوم الثلاثاء في حدود 05:30 صباحاً.

وقد استغرب معلقون من الطريقة التي نجا بها السائق، وقالوا إن الشاحنة كادت "تسحق السيارة بالكامل".

وذكر سائق السيارة ويدعى كيرك روسيك أنه كان يقود بسرعة للوصول إلى العمل، مشيرا إلى أنه لم ير الشاحنة قادمة، حتى اختفى تحتها وانقلبت مركبته وانفجرت.

ووفقا لتقرير الشرطة، كان كلا السائقين يرتديان أحزمة الأمان ولم تثبت التحاليل تناول أي منهم الكحول.

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