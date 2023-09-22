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منوعات

مقهى ياباني يقدم لزبائنه خدمة القيلولة واقفاً ويثير جدلاً..

2023-09-22 | 13:51
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مقهى ياباني يقدم لزبائنه خدمة القيلولة واقفاً ويثير جدلاً..
مقهى ياباني يقدم لزبائنه خدمة القيلولة واقفاً ويثير جدلاً..

بدأ مقهى في طوكيو تقديم خدمة جديدة لزبائنه تتضمن طريقة غير مألوفة لقضاء استراحة الظهيرة، وهي كبسولات يُتاح فيها القيلولة وقوفاً، بحسب ما نشره موقع Insider الأمريكي، الأربعاء 20 أيلول 2023.

المقهى الواقع في شارع هاراجوكو، عرض على روَّاده خلال المدة من 22 آب إلى 17 أيلول، قيلولةً مدتها 30 دقيقة وفنجاناً من القهوة، في مقابل 825 يناً، أي نحو 5.50 دولار أمريكي.

مع ذلك، اختلفت الآراء بشأن العرض الترويجي بين مستخدمي يوتيوب وإكس الذين زاروا المقهى

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