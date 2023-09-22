مقهى ياباني يقدم لزبائنه خدمة القيلولة واقفاً ويثير جدلاً..

المقهى الواقع في شارع هاراجوكو، عرض على روَّاده خلال المدة من 22 آب إلى 17 أيلول، قيلولةً مدتها 30 دقيقة وفنجاناً من القهوة، في مقابل 825 يناً، أي نحو 5.50 دولار أمريكي.

مع ذلك، اختلفت الآراء بشأن العرض الترويجي بين مستخدمي يوتيوب وإكس الذين زاروا المقهى.