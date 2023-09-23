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منوعات

بعد 22 عاما له في السجن .. هرب في يوم إطلاق سراحه!

2023-09-23 | 03:00
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بعد 22 عاما له في السجن .. هرب في يوم إطلاق سراحه!
بعد 22 عاما له في السجن .. هرب في يوم إطلاق سراحه!

اقدم رجل روسي يدعى كامولغون كالونوف على الهروب من السجن في ذات اليوم الذي كان من المقرر أن يتم إطلاق سراحه، بعد قضائه 22 عاما فيه لارتكابه جرائم خطيرة.

وقد شملت التهم الموجهة لكالونوف، بحسب "سكاي نيوز" القتل والسرقة وحيازة أسلحة وذخائر ومتفجرات وعبوات ناسفة.

وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراحه من سجن في قرية ماركوفا بالقرب من مدينة إيركوتسك الأسبوع الماضي.

الى ذلك أبلغت الإدارة الإقليمية لدائرة السجون الفيدرالية وكالة أنباء "نوفوستي" أن كالونوف اختفى في صباح اليوم المقرر لإطلاق سراحه، حوالي الساعة الرابعة صباحا.

وقد أُدين كالونوف لأول مرة بتهمة التخطيط لـ "تنظيم إجرامي" وتم إطلاق سراحه من السجن في عام 1997، ثم أُدين مرة أخرى في عام 2001 وسُجن لمدة 22 عاما.

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