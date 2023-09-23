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منوعات

بالفيديو - طلبت من المطعم إحضار السلطعون قبل طبخه ... وهذا ما قامت به

2023-09-23 | 03:22
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بالفيديو - طلبت من المطعم إحضار السلطعون قبل طبخه ... وهذا ما قامت به
بالفيديو - طلبت من المطعم إحضار السلطعون قبل طبخه ... وهذا ما قامت به

فاجأت سائحة سويسرية عمال مطعم إيطالي بفعل غريب عندما طلبت وجبة سلطعون بقيمة 210 دولار.

ولفتت "سكاي نيوز" الى ان السيدة طلبت من عمال المطعم المتخصص بالمأكولات البحرية في جزيرة سردينيا إحضار السلطعون إليها قبل طبخه لتكون النتيجة أنها ترغب بإعادته للبحر.

وفي السياق قال صاحب المطعم، أنطونيو وجيانلوكا فاسولينو، لوسائل الإعلام المحلية إن المرأة داعبت السلطعون بلطف قبل أن تعيده للماء.

وأضاف: "لقد كانت سعيدة للغاية وأرادت القيام بعمل جيد".

وحصلت الحادثة على ردود فعل إيجابية في مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما لدى المنادين بالرفق بالحيوانات.

 
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