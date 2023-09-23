بالفيديو - طلبت من المطعم إحضار السلطعون قبل طبخه ... وهذا ما قامت به

ولفتت "سكاي نيوز" الى ان السيدة طلبت من عمال المطعم المتخصص بالمأكولات البحرية في جزيرة سردينيا إحضار السلطعون إليها قبل طبخه لتكون النتيجة أنها ترغب بإعادته للبحر.

وفي السياق قال صاحب المطعم، أنطونيو وجيانلوكا فاسولينو، لوسائل الإعلام المحلية إن المرأة داعبت السلطعون بلطف قبل أن تعيده للماء.

وأضاف: "لقد كانت سعيدة للغاية وأرادت القيام بعمل جيد".

وحصلت الحادثة على ردود فعل إيجابية في مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما لدى المنادين بالرفق بالحيوانات.