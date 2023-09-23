بالفيديو - انقلاب شاحنة محملة بالأسماك يربك حركة السير على طريق

شهدت أحدى الطرقات السريعة في واشنطن بالولايات المتحدة الخميس الماضي حادث انقلاب شاحنة محملة بالأسماك.

وقد واجهت دوريات الشرطة في واشنطن صعوبات كبيرة في التعامل مع الحادث اذ كانت الشاحنة محملة بالأسماك على الطريق السريع رقم 5.

ووفقما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء، فقد انسكبت حمولة الشاحنة من الأسماك على الطريق، الأمر الذي أربك قائدي السيارات.

وقالت هيئة النقل في واشنطن في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، إن طواقمها ستكون أمام مهمة صعبة لإزالة كل هذه الفوضى من الطريق.

وللتعامل مع الحادث، أغلقت شرطة المرور بعض المسارات لتنظيف الموقع، وذكرت في بيان بأن أحدا لم يصب بسوء.