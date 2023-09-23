بالفيديو - انهيار كبير بجزء من الأرض في السويد

#يحدث_في_السويد - نقلا عن - #التلفزيون #السويدي - svt
انزلاق - انهيار جزء كبير من الأرض - في بلدية ستينونجسوند - العديد من الجرحى - تابع
#انزلاق | #انهيار | #دمار | #جرحى | #إصابات | #السويدhttps://t.co/pLJyTfWXqX pic.twitter.com/NQHXa0lgj6
— Sweden Today Arabic (@SwedenTodayA) September 23, 2023
#يحدث_في_السويد - نقلا عن - #التلفزيون #السويدي - svt
انزلاق - انهيار جزء كبير من الأرض - في بلدية ستينونجسوند - العديد من الجرحى - تابع
#انزلاق | #انهيار | #دمار | #جرحى | #إصابات | #السويدhttps://t.co/pLJyTfWXqX pic.twitter.com/NQHXa0lgj6
رنّمت شابة لبنانية مقيمة في مرسيليا تُدعى ديانا صلاة "آفي ماريا" (Ave Maria) باللغة السريانية أمام البابا فرنسيس، مستوحاة من الطقوس الشرقية الأرثوذكسية والسريانية.
تمكن فريق علمي من رفع الآمال لدى البشر المصابين بالشلل في استعادة القدرة على المشي، بعد أن استطاع تحفيز الحبال الشوكية المكسورة لدى "فئران تجارب" على النمو من جديد، فاستطاعت تلك الفئران أن تتحرك وتمشي بعد أن كانت عاجزة عن الحركة، بحسب ما نشرته صحيفة The Times البريطانية، الجمعة 22 أيلول 2023.
اقدم احد الاشخاص في سوريا الاسبوع الفائت على ارتكاب جريمة مروعة راح ضحيتها والدته المسنة وشقيقته وابنته.