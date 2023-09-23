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منوعات

بالفيديو - انهيار كبير بجزء من الأرض في السويد

2023-09-23 | 07:42
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بالفيديو - انهيار كبير بجزء من الأرض في السويد
بالفيديو - انهيار كبير بجزء من الأرض في السويد

أعلنت الشرطة في السويد، السبت، أن مساحة ضخمة من طريق سريع في جنوب غرب السويد انهارت خلال الليل، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص ونقلهم إلى المستشفى.

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