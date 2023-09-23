بالفيديو - شابة لبنانية تُرنم أمام البابا فرنسيس في مرسيليا

🔴Diana, libanaise, entonne un chant en syriaque à la fin de la session de clôture des @rencontresmed23. #PapeAMarseille
👉À revoir en intégralité sur : https://t.co/7fyktCn2kM pic.twitter.com/qnz5HX5gDP
— KTOTV (@KTOTV) September 23, 2023
🔴Diana, libanaise, entonne un chant en syriaque à la fin de la session de clôture des @rencontresmed23. #PapeAMarseille
👉À revoir en intégralité sur : https://t.co/7fyktCn2kM pic.twitter.com/qnz5HX5gDP
أعلنت الشرطة في السويد، السبت، أن مساحة ضخمة من طريق سريع في جنوب غرب السويد انهارت خلال الليل، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص ونقلهم إلى المستشفى.
تمكن فريق علمي من رفع الآمال لدى البشر المصابين بالشلل في استعادة القدرة على المشي، بعد أن استطاع تحفيز الحبال الشوكية المكسورة لدى "فئران تجارب" على النمو من جديد، فاستطاعت تلك الفئران أن تتحرك وتمشي بعد أن كانت عاجزة عن الحركة، بحسب ما نشرته صحيفة The Times البريطانية، الجمعة 22 أيلول 2023.
اقدم احد الاشخاص في سوريا الاسبوع الفائت على ارتكاب جريمة مروعة راح ضحيتها والدته المسنة وشقيقته وابنته.