منها كوب يباع بـ200 دولار.. إليكم أغرب أنواع الشاي في العالم

شاي روث الباندا

عند الحديث عن أغرب أنواع الشاي في العالم، سيكون أول من يتصدر القائمة هو ذلك الذي يتم إنتاجه من خلال زراعته في تربة مخصبة بروث الباندا، التي تتغذى على نبات البامبو الذي يحتوي على عدة فوائد، صحية وتجميلية.

ويتم زراعة هذا النوع من الشاي في منطقة يان الجبلية التي تنتمي إلى إقليم سيشوان في الصين، وذلك من خلال خلط أطنان من روث الباندا بالتربة، للحصول على شاي أخضر مخصب بالفوائد التي يتوفر تتوفر عليها فضلات هذا الحيوان، حسب المزارعين هناك.

ويصل سعر الكوب الواحد من شاي روث الباندا إلى 200 دولار، فيما يتم بيع 50 غراماً منه بما يقارب 3500 دولار، ليكون بذلك هو أغلى أنواع الشاي في العالم.

شاي الطماطم بالنعناع

هناك عدة استعمالات للطماطم، والتي غالباً ما تدخل في مجال تحضير وصفات الطعام المختلفة، إضافة إلى بعض الاستعمالات التجميلية، من بينها تقليل التهابات حروق الجلد بسبب الشمس.

لكن ما لا يعرفه الكثيرون، أن هناك شاياً محضراً بالطماطم والنعناع، ويعتبره أغلب من تذوقه على أنه واحد من بين ألذ أنواع الشاي في العالم.

طعم شاي الطماطم بالنعناع يشبه قليلات طعم الحساء، لكن الفرق في المكونات وطريقة الاستهلاك، التي تتم في فنجان عوض وعاء شرب الحساء العادي.

ومن أجل تحضير هذا النوع من الشاي الغريب، يتم مزج عصير الطماطم الخالص مع الشاي الأسود، وإضافة بعض أوراق النعناع، ليصبح جاهزاً للاستهلاك بعد غليه.

شاي براز الحشرات

شاي براز الحشرات، المعروف أيضاً باسم شاي الحشرات، أو شاي "bug poop"، يتم استخراجه من

فضلات حشرات تتغذى على نباتات الشاي، أو الأرز، أو القمح، بعد أن تقوم تلك الحشرات بأكل أجزاء منها.

تنتشر أغلب أنواع شاي الحشرات في منطقة جنوب شرق آسيا، وغالباً ما تستخدم في الطب التقليدي المحلي، بعد أن تم اكتشافه من طرف الباحث الياباني تسويوشي ماروكا من جامعة كيوتو، وأشار إلى أنه يحتوي على مركبات مفيدة للصحة؛ مثل الأحماض الأمينية والفلافونويدات.

يمتاز شاي براز الحشرات بطعمه ورائحته المميزة؛ إذ يتم تحضيره بعد جمع فضلات اليرقات من مزارع عضوية، ثم غسلها وتجفيفها وطحنها، ووضعها في أكياس الشاي.

وحسب ما صرح به ماروكا، فإن لهذا الشاي فوائد صحية عديدة؛ مثل تحسين عملية الأيض والهضم والدورة الدموية، كما قد يساعد في منع بعض أنواع السرطان.

يمكن القول إن شاي الثوم واحد من بين أنواع الشاي الغريبة وغير المألوفة عند الجميع، إلا أن له فوائد عديدة على الصحة، تماماً كتلك التي يوفرها عند إضافته على الطعام.

ومن بين أبرز هذه الفوائد تعزيز المناعة والوقاية من العدوى والالتهابات، وخفض الكوليسترول والضغط الدموي والوقاية من أمراض القلب، وتحسين الهضم والتخلص من الغازات والإسهال، ثم تخفيف أعراض نزلات البرد والأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي.

ولا يعتبر تحضير شاي الثوم صعباً؛ إذ يكفي غلي الثوم المفروم في الماء لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك إضافة القليل من عصير الليمون والعسل، والزنجبيل، لتحسين الطعم.

شاي السالفيا المهلوس

شاي السالفيا هو مشروب عشبي يتم تحضيره من نبات السالفيا، وهو نبات معمر ينتمي إلى عائلة النعناع، وينمو في منطقة سييرا مادري أورينتال في المكسيك.

يشتهر شرب شاي السالفيا من طرف سكان المكسيك الأصليين لأسباب لها علاقة بطقوس دينية؛ إذ يعتقدون أنه يمكنهم من التواصل مع الآلهة والأرواح من خلاله، بسبب تأثيره المخدر الذي يسبب الهلوسة.

وعند شرب شاي هذا العشب الغريب، أو فقط استنشاقه، تظهر على الشخص تأثيرات هلوسة قوية، تسبب له مشاكل في الإدراك والحواس، والمزاج، والذاكرة، وقد تستمر من 15 إلى 35 دقيقة.

هناك بعض المصادر الطبية تزعم أن لشاي السالفيا فوائد علاجية، لحالات مثل الاكتئاب والقلق والإدمان والألم المزمن، إلا أنها غير معززة بأبحاث دقيقة.

ويجب الإشارة إلى أن شرب شاي السالفيا غير قانوني في بعض البلدان؛ حيث يصنف كمادة مخدرة محظورة، وفي بعض البلدان الأخرى، توجد قيود على بيعه أو شرائه أو استخدامه.

في حين يذكر أن تركيا تعتبر المستهلك رقم واحد للشاي في العالم؛ إذ يبلغ معدل استهلاك الفرد الواحد 3.1 كيلوغرام سنوياً، تليها كل من بريطانيا في المركز الثاني، وروسيا في المركز الثالث.