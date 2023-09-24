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منوعات

بايدن يتلقى جرعة محدثة من لقاح كورونا

2023-09-24 | 02:32
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بايدن يتلقى جرعة محدثة من لقاح كورونا
بايدن يتلقى جرعة محدثة من لقاح كورونا


تلقى الرئيس الأميركي جو بايدن جرعة من اللقاح المحدث لكوفيد-19 إضافة إلى اللقاح السنوي للإنفلونزا، وفق ما أفاد طبيبه.
وقال كيفن أوكونور الطبيب الشخصي لبايدن إن الرئيس الأميركي يأمل أن يحذو الآخرون حذوه.
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