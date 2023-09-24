بايدن يتلقى جرعة محدثة من لقاح كورونا

لا تزال شركة "ميتا" تقوم بتغييرات كثيرة على "فيسبوك"، وفي هذا المجال، أجرت شركة "ميتا" مالكة "فيسبوك"، تغييراً دقيقاً للغاية وغير ملحوظ لكثير من الناس على شعار التطبيق الشهير، في مفاجأة جديدة وصفها العاملون في المنصة، بالخطوة الأكثر جرأة.