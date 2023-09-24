بايدن يتلقى جرعة محدثة من لقاح كورونا

أعلنت الشرطة في مصر القبض على عصابة سرقت شاحنة نقل محملة بالبطاطس واعتادت تنفيذ هذا السلوك، من خلال تفريغ المركبات وهي تسير على أحد الطرق في محافظة القليوبية القريبة من القاهرة.
لا تزال شركة "ميتا" تقوم بتغييرات كثيرة على "فيسبوك"، وفي هذا المجال، أجرت شركة "ميتا" مالكة "فيسبوك"، تغييراً دقيقاً للغاية وغير ملحوظ لكثير من الناس على شعار التطبيق الشهير، في مفاجأة جديدة وصفها العاملون في المنصة، بالخطوة الأكثر جرأة.
عثر على تمساح يبلغ طوله حوالي 4 أمتار، وفي فمه بقايا جثة بشرية، في قناة مائية بمنطقة لارغو بولاية فلوريدا الأميركية.