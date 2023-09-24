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قصة سقوط امرأة احتالت على أرباب العمل بالصين

2023-09-24 | 06:24
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قصة سقوط امرأة احتالت على أرباب العمل بالصين
قصة سقوط امرأة احتالت على أرباب العمل بالصين

نجحت امرأة في الصين في الاحتيال على مجموعة من أرباب العمل طيلة 3 سنوات، شغلت خلالها 16 وظيفة مختلفة في الوقت نفسه دون أن تؤدي أي مهمة على الإطلاق، لكنها تمكنت من جمع مبالغ مالية مهمة ساعدتها على شراء شقة فاخرة في مدينة شنغهاي الصينية.

موقع قناة "الحرة" الأميركية نقل الأحد 24 أيلول 2023، عن وسائل إعلام صينية محلية، أن غوان يو (اسم مستعار)، تلاعبت بنحو 16 شخصاً من أرباب العمل، لتحصل منهم على أجور  شهرية لمدة 3 أعوام، دون أن تؤدي فعلياً أية خدمة لهم.

دهاء كبير
وفقاً للتحقيقات، فإن تلك السيدة وزوجها، المشتبه به أيضاً في القضية، يحتفظان بسجل دقيق للغاية لأصحاب العمل، ومنصبها المفترض في كل شركة، والتاريخ الذي بدأت فيه العمل لكل منهم، وتفاصيل الحساب المصرفي لكل وظيفة.

حسب موقع القناة الأمريكية، يبدو أن تلك المرأة كانت تتمتع بدهاء كبير، لأنها نجحت في أن تخدع أرباب العمل لمدة طويلة نسبياً، لدرجة أنها اشترت شقة باهظة الثمن في شنغهاي.

كانت غوان مشغولة جداً في بحثها المستمرعن وظائف في الشركات في الصين، إذ إنها كلما كانت تجري عدة مقابلات عمل في الوقت نفسه، بحجة أنها وسيط يجد وظائف لأشخاص  آخرين مقابل عمولة، بيد أنها كانت تحتفظ بمعظم الوظائف لنفسها، وإذا فقدت وظيفة في مؤسسة كانت تجد عوضاً عنها فرصاً عدة في أماكن أخرى.

بداية الانهيار
لكن في يناير/كانون الثاني الماضي، بدأت خططها للاحتيال بالانهيار، عندما عندما عثر أحد أرباب عملها السابقين على خطاب استقالة منها في مجموعة عمل عبر الإنترنت.

حيث كان ليو جيان، صاحب شركة تكنولوجيا، قد قام بتعيين غوان و7 أشخاص آخرين مندوبي مبيعات، لكنه طردهم بعد فترة اختبارٍ مدتها 3 أشهر، لأنهم لم يحققوا أي عملية بيع.

بعد مرور بعض الوقت، ارتكبت غوان خطأً بإرسال خطاب استقالتها إلى شركة أخرى، والعديد من مجموعات العمل عبر الإنترنت، حيث  كان جيان عضواً في إحدى هذه المجموعات، ليدرك وقتها أن غوان كانت تعمل في شركة أخرى أثناء عملها بدوام كامل في شركته.

بعد أن أجرى بعض التحريات، اتصل الرجل بالشرطة ليبلغ عن عملية النصب التي تعرض لها، وعندها كشفت التحقيقات عن عملية احتيال واسعة النطاق تعود إلى 3 سنوات على الأقل.

القبض على المحتالة
من المفارقات أن غوان تم القبض عليها خلال مقابلة للحصول على وظيفة جديدة، ليتبين أنه كان لديها 16 وظيفة وقت اعتقالها، فضلاً عن عمولات من الأشخاص الذين ساعدتهم في الحصول على وظائف.

وفقاً لوسائل الإعلام الصينية، فإن هذا النوع من الاحتيال في العمل يمثل مشكلة كبيرة في الصين، إذ يقال إن مئات "المجموعات المتخصصة" تتولى تأدية وظائف لأصحاب عمل مختلفين في الوقت نفسه.

كما يمتاز هؤلاء المحتالون بأن لديهم تدريباً على إجراء المقابلات، ولديهم سيرة ذاتية جيدة، بيد أنهم مهتمون فقط بالحصول على الرواتب المجانية، وفق ما ذكره موقع قناة "الحرة".
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