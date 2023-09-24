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بالفيديو - مصر.. "لصوص البطاطس" في قبضة الشرطة

2023-09-24 | 09:58
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بالفيديو - مصر.. &quot;لصوص البطاطس&quot; في قبضة الشرطة
بالفيديو - مصر.. "لصوص البطاطس" في قبضة الشرطة

أعلنت الشرطة في مصر القبض على عصابة سرقت شاحنة نقل محملة بالبطاطس واعتادت تنفيذ هذا السلوك، من خلال تفريغ المركبات وهي تسير على أحد الطرق في محافظة القليوبية القريبة من القاهرة.

وخلال اليومين الماضيين، أثار فيديو يوثق واقعة سرقة شاحنة البطاطس على منصات التواصل الاجتماعي، ضجة كبيرة في مصر، وسط مطالب بمعاقبة المتورطين.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، إن "معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، أكدت قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من 12 شخصا، بينهم 6 لهم معلومات جنائية، يتخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الثمار المحملة على سيارات النقل".

وأوضحت الوزارة أن السرقة تتم "بأسلوب المغافلة عن طريق استقلال أفراده مركبات (تروسيكل)، والسير خلف تلك السيارات مستغلين سيرها بسرعة منخفضة حال اقترابها من المنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة العبور، وقطع الأجولة وسرقة بعض حمولتها".

وأضافت: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط المركبات المستخدمة في الواقعة، وهي مركبة توك توك، و5 مركبات تروسيكل، من دون لوحات معدنية".

وأكدت الوزارة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية" بحق المتهمين.

وأرفقت الوزارة منشورها بصورة مموهة لوجوه الأشخاص الذين تم ضبطهم مع الأشياء المستخدمة في السرقة.
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