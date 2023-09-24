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منوعات

فيديو.. ثور هائج يوجه "نطحة قاتلة" لرجل بمهرجان في إسبانيا

2023-09-24 | 16:16
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فيديو.. ثور هائج يوجه &quot;نطحة قاتلة&quot; لرجل بمهرجان في إسبانيا
فيديو.. ثور هائج يوجه "نطحة قاتلة" لرجل بمهرجان في إسبانيا

توفي رجل متأثرا بإصابات ألحقها به ثور، أثناء مهرجان للركض أمام الثيران في شرق إسبانيا، حسبما أعلنت السلطات، الأحد.

وأصاب الثور الرجل الإسباني صاحب الـ62 عاما الذي لم ينشر اسمه في جانبه، أثناء المهرجان الذي يقام في بلدة بوبلا دي فارنالس بمنطقة فالنسيا، السبت.

وقال المسؤولون هناك، الأحد، إن الرجل نقل إلى المستشفى، وكشفت تقارير صحفية أنه تعرض لـ4 طعنات من قرن الثور، أحدها أثر على الرئة والكبد، حتى توفي في وقت لاحق.

وأضاف المسؤولون أن الثور ذاته أصاب رجلا آخر في ساقه، لكنه في حالة مستقرة بالمستشفى.

وتطلق الثيران في الشوارع ويركض المشاركون في المهرجان أمامها، في تقليد تتبعه أكثر من 1820 بلدية إسبانية كل عام، وفقا لاستطلاع حديث أجرته جمعيتان للدفاع عن حقوق الحيوان.

وتحظى مثل هذه الأحداث بشعبية، لكن الكثير من النشطاء يقولون إنها خطرة وجنونية، واحتدم الجدل بشأن إقامتها خلال السنوات القليلة الماضية.
 
 
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