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منوعات

معلمة أخفت "المخدرات" في ربطة شعرها... والطلاب يكشفون أمرها

2023-09-25 | 02:22
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معلمة أخفت &quot;المخدرات&quot; في ربطة شعرها... والطلاب يكشفون أمرها
معلمة أخفت "المخدرات" في ربطة شعرها... والطلاب يكشفون أمرها

اوقفت الشرطة الاميركية القبض على معلمة من ولاية إنديانا بسبب حملها مادة الميثامفيتامين التي تسبب الإدمان إلى حفلة جمعت الطلاب وأهاليهم، حيث عثر على المادة في ربطة شعرها.

وقد تم حجز سارة جين دنكان الأربعاء، بتهمة حيازة مواد مخدرة.

وبحسب "سكاي نيوز" فقد حضرت دنكان الحفلة مع ابنتها الطالبة في المدرسة، قيل إنها عندما التقطت صورة مع طلابها تركت شعرها منسدلا، ونسيت ربطة شعر مخملية ذات لون أزرق في المكان.

ولاحظ الطلاب أن ربطة الشعر كانت أثقل مما يجب، ففتحوها حيث عثروا على المسحوق الأبيض.

وقد اعتقد أحدهم أن المادة مخدرة فأعطاها إلى مدرس آخر قام بإبلاغ مدير المدرسة ونائبه.

وتم استدعاء الشرطة إلى المدرسة حيث تم إجراء اختبار ميداني للمسحوق الأبيض وكانت النتيجة إيجابية بالنسبة للميثامفيتامين.

الى ذلك أشار عمال النظافة في الحفل إلى أن دنكان كانت تبحث بشكل "محموم" عن ربطة الشعر، إلا أنها علقت على ذلك بالقول إنها قامت بالفعل بإزالة ربطة شعر من شعرها لالتقاط صورة، لكنها كانت ربطة شعر مختلفة.

يعتبر الميثامفيتامين منبه قوي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وقد يسبب الإدمان.

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معلمة

مخدرات

الميثامفيتامين

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