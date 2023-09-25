ابنة المشردة التي التهمها تمساح في فلوريدا تروي ما حصل: "أمي لم تسخر منه"

وكان عثر على تمساح يبلغ طوله نحو اربعة أمتار وفي فمه بقايا جثة بشرية، في قناة مائية بمنطقة لارغو بولاية فلوريدا الأميركية.
وقال غاماركوس بولارد، أحد سكان المنطقة الذي أخبر السلطات بالحادثة، بحسب "سكاي نيوز" إنه رأى التمساح والجثة في الماء في شارع 134 بالمنطقة بعد ظهر الجمعة الفائت.
واول من امس تم التعرف على الضحية، وهي سابرينا بيكهام البالغة من العمر 41 عاما، ويجري التحقيق في سبب وطريقة الوفاة.
وسبب الحادث حالة من الذعر وسط سكان المنطقة، حيث قال أحدهم إن أبناءه يسيرون كثيرا بجوار القناة المائية التي عثر فيها على التمساح، ولفت آخر إلى أنه يسلك ذات الطريق إلى عمله يوميا.