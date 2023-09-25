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منوعات

فيديو يعرض للمرة الاولى- بوتين بشعر طويل مع زوجته وابنتيه

2023-09-25 | 02:47
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فيديو يعرض للمرة الاولى- بوتين بشعر طويل مع زوجته وابنتيه
فيديو يعرض للمرة الاولى- بوتين بشعر طويل مع زوجته وابنتيه

انتشرمقطع فيديو يظهر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرتدياً "جاكيت"، ومصففاً شعره الطويل، أثناء زيارة لفنلندا في أوائل تسعينات القرن الماضي.

ولفتت "العربية.نت" الى ان هيئة الإذاعة الفنلندية YLE حصلت على الفيديو الذي لم يُعرض سابقاً من مصدر مجهول، موضحة أنه تم تصويره في عطلة "عيد العمال" بعد فترة وجيزة من تعيين بوتين الذي كان آنذاك في الأربعين من عمره وضابطاً في المخابرات السوفيتية، مستشاراً لأناتولي سوبتشاك، عمدة سان بطرسبرغ حينها، وفق صحيفة "الغارديان".

 

وظهر بوتين وسوبتشاك في الفيديو يلعبان تنس الطاولة ضد الحراس الشخصيين لرئيس البلدية.

كما بدت زوجة بوتين آنذاك ليودميلا وهي تلتقط سمكة الصيد، وظهرت أيضا ابنتاهما ماريا وكاترينا.

كذلك ظهر بوتين وهو يجرب لعبة رمي السهام، في مقطع تم تصويره بفيلا ضيافة تابعة لشركة Thomesto الفنلندية، التي تستورد الأخشاب من روسيا.

وتقع الفيلا في جزيرة تورسو، في راسيبورغ، على بعد حوالي 60 ميلاً غرب هلسنكي، على الساحل الجنوبي لفنلندا.

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