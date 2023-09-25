فيديو يعرض للمرة الاولى- بوتين بشعر طويل مع زوجته وابنتيه

ولفتت "العربية.نت" الى ان هيئة الإذاعة الفنلندية YLE حصلت على الفيديو الذي لم يُعرض سابقاً من مصدر مجهول، موضحة أنه تم تصويره في عطلة "عيد العمال" بعد فترة وجيزة من تعيين بوتين الذي كان آنذاك في الأربعين من عمره وضابطاً في المخابرات السوفيتية، مستشاراً لأناتولي سوبتشاك، عمدة سان بطرسبرغ حينها، وفق صحيفة "الغارديان".

‼️ Putin and Sobchak vacation together in Finland in the 90s.



The footage was filmed during the May Day holidays, apparently in the early 1990s. Putin was then about forty years old. pic.twitter.com/8tLDIV8JkA — Lord Bebo (@MyLordBebo) September 24, 2023

وظهر بوتين وسوبتشاك في الفيديو يلعبان تنس الطاولة ضد الحراس الشخصيين لرئيس البلدية.

كما بدت زوجة بوتين آنذاك ليودميلا وهي تلتقط سمكة الصيد، وظهرت أيضا ابنتاهما ماريا وكاترينا.

كذلك ظهر بوتين وهو يجرب لعبة رمي السهام، في مقطع تم تصويره بفيلا ضيافة تابعة لشركة Thomesto الفنلندية، التي تستورد الأخشاب من روسيا.

وتقع الفيلا في جزيرة تورسو، في راسيبورغ، على بعد حوالي 60 ميلاً غرب هلسنكي، على الساحل الجنوبي لفنلندا.