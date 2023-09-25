في المغرب ... ذبح زوجته الحامل أمام شقيقها وابنتها

هزّت المغرب جريمة قتل بشعة اذ أقدم رجل على ذبح زوجته الحامل من الوريد إلى الوريد، وفقاً لما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأفادت وسائل الاعلام أن الرجل البالغ من العمر 28 عاما، ذبح زوجته الحامل في الشهر السابع، في منزل الزوجين الكائن بحي سيدي عسو بمدينة آزرو، ولاذ بالفرار بصحبة طفلته البالغة من العمر 3 سنوات، وفقا لموقع "هسبريس".

وقد وقعت الجريمة أمام شقيق الضحية، وهو طفل بسن 9 سنوات، وكان يقيم معهم، حيث رأى الطفل أخته مذبوحة عندما عاد إلى المنزل ما جعله يستنجد بالجيران.

وفي السياق فقد تمكنت السلطات المغربية من توقيف القاتل .