فيديو يوّثق مشاهد غير مسبوقة للشمس

قد يتعرض الأشخاص المتواجدون في أماكن بها عدد كبير من الثعابين إلى الدغ، لكن هناك عدد من الأشخاص لا يعرفون طريقة التصرف الصحيحة، لحماية أنفسهم من سم الثعبان.