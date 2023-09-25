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منوعات

فيديو يوّثق مشاهد غير مسبوقة للشمس

2023-09-25 | 05:32
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فيديو يوّثق مشاهد غير مسبوقة للشمس
فيديو يوّثق مشاهد غير مسبوقة للشمس

أظهر مقطع فيديو جديد الغلاف الخارجي للشمس، بشكل لم يسبق للبشر أن شاهدوه.

وذكر موقع "لايف سيانس" العلمي، أن الذي التقط الفيديو جهاز تصوير موجود في المركبة الفضائية" سولار أوربيتر"، وبالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

ومهمة هذه المركبة، التي انطلقت عام 202، رصد الشمس وغلافها والرياح الناشئة منها.


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