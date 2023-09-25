فيديو يوّثق مشاهد غير مسبوقة للشمس

وذكر موقع "لايف سيانس" العلمي، أن الذي التقط الفيديو جهاز تصوير موجود في المركبة الفضائية" سولار أوربيتر"، وبالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية "ناسا".
ومهمة هذه المركبة، التي انطلقت عام 202، رصد الشمس وغلافها والرياح الناشئة منها.
قد يتعرض الأشخاص المتواجدون في أماكن بها عدد كبير من الثعابين إلى الدغ، لكن هناك عدد من الأشخاص لا يعرفون طريقة التصرف الصحيحة، لحماية أنفسهم من سم الثعبان.
في المغرب ... ذبـ ح زوجته الحامل أمام شقيقها وابنتها
انتشرمقطع فيديو يظهر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرتدياً "جاكيت"، ومصففاً شعره الطويل، أثناء زيارة لفنلندا في أوائل تسعينات القرن الماضي.