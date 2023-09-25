الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

قد يتطلب الأمر 4 دقائق فقط! لماذا تُسرّع القهوة حاجتنا إلى دخول الحمام وهل صحيح أنها تسبّب الغازات؟

2023-09-25 | 12:30
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
قد يتطلب الأمر 4 دقائق فقط! لماذا تُسرّع القهوة حاجتنا إلى دخول الحمام وهل صحيح أنها تسبّب الغازات؟
قد يتطلب الأمر 4 دقائق فقط! لماذا تُسرّع القهوة حاجتنا إلى دخول الحمام وهل صحيح أنها تسبّب الغازات؟

إذا كنت تقرأ هذا النص أثناء احتساء فنجان من القهوة.. حسناً، أنت على وشك معرفة سبب ما سوف تقُدم عليه عندما تنتهي من قراءته: دخول الحمام. هل تساءلتَ يوماً لماذا يحدث ذلك؟ وهل تسرّع القهوة هذه العملية، والأهم: هل القهوة تسبب الغازات حقاً؟

بينما يختلف إلى حدٍّ كبير تأثير فنجان القهوة من شخصٍ إلى آخر، ثمة عددٌ من الأبحاث التي تشير إلى أن حاجة دخول المرحاض هي أحد أكثر الآثار الجانبية شيوعاً بعد تناول القهوة. 

معروف أن القهوة وحدها تحتوي على أكثر من ألف مركب نشط مختلف. ويتفاعل البشر مع المواد الكيميائية بشكلٍ مختلف، هذا ما يتضح مع القهوة والنوم. ففي حين يشعر بعض الأشخاص بمزيدٍ من اليقظة بعد رشفات قليلة من القهوة، قد يغفو آخرون بعد تناولها حتى في وقتٍ متأخر من الليل. 

لذلك، فإن العثور على العنصر المحدد المسؤول عن ذلك (أو مجموعة العناصر) هو في الواقع عملية معقدة، أو لنقل إن الأبحاث لم تتوصل إلى نتائج قاطعة. ولماذا قد تسرّع القهوة عملية دخول الحمام عند البعض دون الآخر. لكن إليكم ما تقوله الدراسات:

ثلاثية القهوة والقولون والدماغ 
صحيح أنه لا توجد الكثير من الأبحاث حول السبب المباشر، لكن هناك احتمالات عدة تُشير إليها دراسات مختلفة أُجريت حول السبب الذي يُدخلنا إلى الحمام، في غضون دقائق من شرب القهوة. 

وفقاً لديزيريه نيلسن، أخصائية التغذية النباتية في مدينة فانكوفر الكندية، فإن الرغبة في التغوط تأتي من الدماغ. وبالنظر إلى السرعة التي يتغوط بها بعض الأشخاص، فمن المحتمل أن رد الفعل يحدث قبل وصول القهوة إلى القولون (في مسار طرد الفضلات خارج الجسم).

وفي حديثها إلى مجلة Bon Appetit الأمريكية، تُشير نيلسن إلى أن القهوة تحفز إنتاج هرمونَي "الغاسترين" و"الكوليسيستوكينين". وتقول: "هذان الهرمونان يحفزان حركات الأمعاء عبر رابط بين الأمعاء والدماغ، يُسمّى المنعكس المعدي القولوني". 

بالمقابل، وفي دراسة أُجريت عام 1990، وجد الباحثون أن 29% من المشاركين فيها -الذين تناولوا القهوة السوداء غير المحلاة- كانت لديهم رغبة في التبرز وبسرعة كبيرة، خلال أقل من أربع دقائق. 

ويبدو أن التأثير ليس مجرد صدفة، وهو مرتبط بالقولون. هذا ما يحدث:

يتعرض القولون لثلاثة أنواع من الانقباضات، التي تعمل معاً لخلط البراز وعجنه، ومن ثم إخراجه في النهاية. حدوث هذه الانقباضات وتوقيتها، وتكرارها، تتأثر بالعوامل العضلية والعصبية والكيميائية.

ومن شأن القهوة أن تحفز هذا النشاط الحركي للقولون في غضون دقائق من تناولها، بناءً على الأبحاث المحدودة المتاحة. فخلال دراسة أجريت عام 1998، اختبر 12 شخصاً هذا النشاط، عندما وافقوا على إدخال مسبار استشعار في القولون. 

في اليوم التالي، وعلى مدار 10 ساعات، تناول جميعهم القهوة الدافئة أو القهوة منزوعة الكافيين أو الماء أو وجبة، بترتيبٍ عشوائي. وتبيّن أن الوجبة، إضافةً إلى النوعين من القهوة، سبّبا المزيد من تقلصات القولون والضغط، مقارنةً بالمياه. 

وكانت القهوة التي تحتوي على الكافيين أكثر فاعلية بنسبة 60% من الماء، في تحفيز النشاط الحركي للقولون، وأكثر تأثيراً بنسبة 23% من القهوة منزوعة الكافيين.

هذه النتائج تعني على الأرجح أن القهوة لا تتصل مباشرةً ببطانة القولون، ولكنها تؤثر عليها من خلال "آلية معدية معوية". فالتغوّط هو عبارة عن آلية عمل، تتطلب عضلات. 

تنقبض طبقات العضلات في أمعائنا لتحريك البراز، عبر الالتواءات والانعطافات المتعرجة للقولون، بهدف الوصول إلى المخرج أو المستقيم. يُطلق على هذه الآلية اسم "التمعج".

كما سبق وذكرنا أعلاه، يبدو أن القهوة تحفز أيضاً إطلاق هرمون الغاسترين، الذي يُتيح إنتاج حمض المعدة. وحمض المعدة يساعد على هضم الطعام، ويحفز نشاط القولون. فقد اكتشف الباحثون في العام 1986 أن شرب القهوة (مع أو بدون كافيين) يؤثر على مستويات الغاسترين بسرعة وبشكلٍ ملحوظ.

بالمقابل، وفي دراسة صغيرة أُجريت عام 2009، تلقى الرجال إما وجبة مع قهوة سوداء، أو وجبة من دون قهوة، بعد صيامهم طوال الليل. وقد تبيّن أن شرب القهوة بعد الوجبة أدى إلى تسريع الوقت الذي يستغرقه الطعام لمغادرة المعدة ودخول الأمعاء الدقيقة.

في حديثٍ إلى موقع CNN الأمريكي، يقول الدكتور كايل ستالر، وهو مدير مختبر حركية الجهاز الهضمي في مستشفى ماساتشوستس، وأستاذ مساعد في الطب بكلية الطب في جامعة هارفارد، إن شرب القهوة كان أكثر فاعلية من الماء في تحفيز حركة الأمعاء. 

ولأنها تحتوي على أحماضٍ تعزز مستويات هرمون الغاسترين، فمن شأن القهوة أن تحفز تقلصات العضلات اللاإرادية في معدتنا لتحريك الأمعاء. ويحدث ذلك مع القهوة العادية، والقهوة منزوعة الكافيين.

هناك أدلة أيضاً على أن القهوة تزيد من إفراز هرمون الكوليسيستوكينين، وهو هرمون آخر يلعب دوراً رئيسياً في عملية الهضم. ووفقاً لطبيبة الجهاز الهضمي كريستين لي، في حديثها إلى موقع Cleveland Clinic الطبي: "الحد الأدنى لدور القهوة هو أنها تسرّع الحزام الناقل للبراز.

وتضيف الدكتورة لي: "القهوة نفسها هي التي تسرّع عملية الدخول إلى الحمام عن طريق تحريك الأمعاء، إنها مليّن طبيعي. والقهوة منزوعة الكافيين ليست قوية مثل نظيرتها المحتوية على الكافيين، ولكن لها تأثير مليّن أيضاً".

كذلك، أجرت الجمعية الكيميائية الأمريكية (ACS) مراجعة بحثية عام 2010، تبيّن من خلالها أن الميلانويدينات –وهي مركبات تتشكل أثناء تحميص القهوة– تحتوي على ألياف غذائية تساعد على الهضم، وتمنع الإمساك.

صحيح أن للقهوة فوائد كثيرة، إذا تمّ تناولها بشكلٍ معتدل طبعاً؛ فهي تُعتبر مصدراً غنياً بمضادات الأكسدة، كما أنها قد تساعد في حماية دماغ الإنسان. لكن وللإجابة على سؤال "هل القهوة تسبب الغازات"؟ فباختصار، نعم. لكن لماذا؟ 

ووفقاً لموقع Webteb الطبي، السبب الرئيسي لذلك هو احتواء القهوة على كميات عالية من الكافيين، الذي يمكن أن يرفع من نسبة حموضة المعدة، الأمر الذي يؤدي إلى انتفاخ البطن وتكوّن الغازات. وفي بعض الحالات، يُمكن للكافيين أن يسبب عسراً في الهضم.

كذلك، وحين نتناول القهوة بعد الطعام، فإنها قد تتسبب في إفراغ محتويات المعدة سريعاً، قبل أن تهضم المعدة الطعام بشكلٍ جيد. فيصل الطعام إلى الأمعاء مهضوماً بشكلٍ جزئي، مما يُؤدي إلى الانتفاخ وحدوث غازات، ما قد يسبب الإسهال أحياناً.

وأحياناً، يُمكن للقهوة أن تسبب الغازات إذا ما تمّ تناولها مع حليب البقر. وفي معظم الأحيان، يُشير ذلك إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الغازات -بعد شرب القهوة بالحليب- لا يدركون أنهم يعانون من حساسية اللاكتوز. 

كذلك أظهرت بعض الدراسات أنه، عند تحميص القهوة لوقتٍ طويل، يزداد تركيز الـMethyl Pyridinium؛ وهي مادة كيميائية قد تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، كما أنها تسبب الانتفاخ والغازات.
مقالات ذات صلة
قد يتطلب الأمر 4 دقائق فقط! لماذا تُسرّع القهوة حاجتنا إلى دخول الحمام وهل صحيح أنها تسبّب الغازات؟

فن و منوعات

منوعات

القهوة

الكافيين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
معلمة أخفت "المخدرات" في ربطة شعرها... والطلاب يكشفون أمرها
فيديو.. ثور هائج يوجه "نطحة قاتلة" لرجل بمهرجان في إسبانيا

اقرأ ايضا في منوعات

اختفى فيه آلاف الأشخاص.. ما قصة "المثلث الغامض" في ألاسكا؟
Play
06:18

اختفى فيه آلاف الأشخاص.. ما قصة "المثلث الغامض" في ألاسكا؟

تثير منطقة نائية في ولاية ألاسكا الأميركية الكثير من علامات الاستفهام، بعدما شهدت اختفاء آلاف الأشخاص، مما جعل البعض يصفها بـ"مثلث ألاسكا"، على غرار "مثلث برمودا" الشهير.

06:18

اختفى فيه آلاف الأشخاص.. ما قصة "المثلث الغامض" في ألاسكا؟

تثير منطقة نائية في ولاية ألاسكا الأميركية الكثير من علامات الاستفهام، بعدما شهدت اختفاء آلاف الأشخاص، مما جعل البعض يصفها بـ"مثلث ألاسكا"، على غرار "مثلث برمودا" الشهير.

طقس خريفيّ يسيطر على لبنان... هل سنشهد أمطاراً في الأيام المقبلة؟
Play
02:39

طقس خريفيّ يسيطر على لبنان... هل سنشهد أمطاراً في الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس ان يسيطر طقس مستقر وحار نسبياً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم السبت.

02:39

طقس خريفيّ يسيطر على لبنان... هل سنشهد أمطاراً في الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس ان يسيطر طقس مستقر وحار نسبياً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم السبت.

ما الأسباب التي تدفع الناس لشراء المقتنيات المستعملة؟
Play
15:55

ما الأسباب التي تدفع الناس لشراء المقتنيات المستعملة؟

مع استمرار الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها العالم، تواصل مبيعات السلع المستعملة الارتفاع، إذ يرى فيها البعض سبيلا لتوفير الأموال والبعض الآخر سلعاً أكثر استدامة.

15:55

ما الأسباب التي تدفع الناس لشراء المقتنيات المستعملة؟

مع استمرار الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها العالم، تواصل مبيعات السلع المستعملة الارتفاع، إذ يرى فيها البعض سبيلا لتوفير الأموال والبعض الآخر سلعاً أكثر استدامة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023