طقس خريفيّ يسيطر على لبنان... هل سنشهد أمطاراً في الأيام المقبلة؟

وإليكم الطقس المتوقع في لبنان للأيام المقبلة :

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل كما يتشكل الضباب على المرتفعات خاصة في الفترة المسائية

الأربعاء: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ولكن تبقى فوق معدلاتها في الداخل وضمن معدلاتها على الساحل و الجبال .

الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال بينما تبقى دون تعديل في الداخل كما تنخفض نسبة الرطوبة عموماً.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال و الساحل بينما تنخفض في الداخل مع رياح ناشطة أحيانا.