بالفيديو - رئيس شركة يأكل قطعة "صابون"... ويشرح السبب

تعرض رئيس شركة صينية كبيرة متخصصة بمنتجات التنظيف للسخرية بعد انتشار مقطع فيديو يظهره وهو يعض قطعة من الصابون الطبيعي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد تحدث رئيس شركة "هونغوي" خلال اجتماع للموظفين، عن الصابون الذي لا يحتوي على أي مواد ضارة بل يحتوي فقط على القلويات والدهون الحيوانية والحليب، ولكي يكون مقنعا أخذ قطعة من الصابون وبدأ بمضغها.

وقال خلال المقطع القصير الذي انتشر على نطاق واسع: "لا توجد مواد ضارة، طعمها من دهن البقر والغنم والحليب، ليس هناك أي آثار جانبية، عندما يدخل جسمك، فإنه سوف يكسر الدهون في الجسم".

وأضاف: "لا نستطيع أن نقول إنه يساعد في إنقاص الوزن، لكن له تأثير في تحطيم الدهون".