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بعدما ربح 1.6 مليار دولار في اليانصيب .. بات أمام خيارين صعبين

2023-09-28 | 11:35
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بعدما ربح 1.6 مليار دولار في اليانصيب .. بات أمام خيارين صعبين
بعدما ربح 1.6 مليار دولار في اليانصيب .. بات أمام خيارين صعبين

بعدما ربح 1.6 مليار دولار في اليانصيب .. بات أمام خيارين صعبين

اعتقد رجل اميركي ان الحظ ضحك له كثيراً  بعدما بعدما فاز بواحدة من أضخم جوائز اليانصيب في الولايات المتحدة، لكن بعدما ذهبت نشوة الفرحة الكبيرة و بدأت تظهر تفاصيل الجائزة بات أن الرجل في مأزق، كما يقول تقرير لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وذكرت الشبكة أن الرجل حصل على جائزة قدرها 1.6 مليار دولار، بعد أن اشترى تذكرة من متجر قرب مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا.

وجرى السحب على هذه الجائزة في مطلع أغسطس الماضي.

الى ذلك فإنه وفقا لقانون الولاية، فإن اسم الفائز سيبقى سريا لمدة 90 يوما من حصوله على الجائزة، التي تعد ثالث أكبر جائزة من نوعها في الولايات المتحدة.

وقد بات على الفائز أن يقرر ما إذا كان سينال مبلغ الجائزة مرة واحدة، مع اقتطاع جزء كبير منها، أو تلقي المبلغ مقسما على مدة تصل إلى 30 عاما.

ومع ذلك، سيجري خصم نسبة كبيرة من الجائزة لمصلحة الضرائب الفيدرالية أيا كان خيار الرجل.

وفي الغالب، يفضل الفائزون أخذ المبلغ دفعة واحدة.

لكن فائزا في الجائزة في اذار الماضي، بولاية فيرجينيا فضل أخذ مبلغ سنوي مقداره 129 مليون دولار سنويا.

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