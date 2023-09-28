بالصور - حملة ترويجية بطعم عسكري... ملكات جمال يحملن البنادق

جنّدت بيلاروسيا ملكات جمال في حملة تسعى لتحفيز الإناث على الانخراط في الخدمة العسكرية.

وفي التفاصيل، وفق ما اشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فقد شاركت المتنافسات في مسابقة ملكة جمال بيلاروسيا 2023 في دورة عسكرية.

وقالت ناديشدا تولستيكوفا، التي فازت بلقب ملكة جمال أفضل عارضة أزياء في البلاد عام 2023: "الانطباعات بكل بساطة مذهلة"، مضيفة أنها تدربت على إطلاق النار باستخدام البندقية، وقالت إنها ستعود لإطلاق الرصاص.

الى ذلك قال العقيد في جيش بيلاروسيا، سيرغي غريبينيكوف، إن الحملة تسعى لتجميد الجيش، مضيفاً أن ملكات الجمال سيرين بأعينهن ما بإمكان رجال الأقوياء والمحترمين فعله.

وترمي المؤسسة العسكرية بمشاركة ملكات الجمال إلى إلهام الفتيات على الانضمام للخدمة العسكرية.

كما اطلق الجيش الروسي ايضاً حملة لتحفيز الفتيات على الانضمام إلى الجيش.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن منطقة بريمورسكي في أقصى الشرق الروسي شهدت إدخال الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15- 16 عاما في التدريس العسكري الوطني للمرة الأولى.

وجرى تدريب 75 طالبة مدرسة ثانوية على أساسيات الجيش مثل استخدام الأسلحة والتدريبات البدنية وحفر الخنادق وغيرها.

وكان الجيش الروسي أطلق مسابقة ملكة جمال للعسكريات الإناث في صفوفه عام 2021.