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منوعات

سحب شوكولاتة شهيرة من الأسواق.. تحتوي على "الزجاج"

2023-09-29 | 05:54
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سحب شوكولاتة شهيرة من الأسواق.. تحتوي على &quot;الزجاج&quot;
سحب شوكولاتة شهيرة من الأسواق.. تحتوي على "الزجاج"

قامت شركة "شوكولاتة هوتيل" البريطانية الشهيرة بسحب أحد منتجاتها من السوق بسبب مخاوف من احتوائه على قطع الزجاج.

وقال المسؤولون في وكالة معايير الغذاء البريطانية إن منتج "Hotel Chocolat Choose Your Poison" يمكن أن يسبب الضرر إذا استهلك عن غير قصد بسبب احتوائه على قطع من الزجاج.

وأضاف المتحدث باسم الوكالة أن "احتمال وجود الزجاج يجعل هذا المنتج غير آمن للأكل، يتم بيعه في شوكولاتة هوتيل ومتاجر جون لويس وعلى الإنترنت".

وجاء في إشعار على الموقع الإلكتروني لوكالة معايير الأغذية: "تقوم شركة شوكولاتة هوتيل بسحب المنتج، سيتم عرض إشعارات نقاط البيع في جميع المتاجر، تشرح هذه الإشعارات للعملاء سبب سحب المنتج وتخبرهم بما يجب عليهم فعله إذا قاموا بشرائه".

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شوكولاتة

بريطانيا

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