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بعد محاولته إنهاء حياته.. نيس يصدر بياناً بشأن لاعبه

2023-09-29 | 12:42
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بعد محاولته إنهاء حياته.. نيس يصدر بياناً بشأن لاعبه
بعد محاولته إنهاء حياته.. نيس يصدر بياناً بشأن لاعبه

أبدى نادي نيس الفرنسي دعمه للاعبه ألكسيس بيكا بيكا، بعدما حاول اللاعب الانتحار قفزا من فوق جسر على ارتفاع كبير، صباح الجمعة.

وقال رئيس النادي جان بيير ريفير في بيان، بعد نجاح جهود إنقاذ اللاعب: "قبل كل شيء نشعر بالارتياح لأن كل شيء انتهى بشكل جيد بالنسبة لألكسيس. تم الاعتناء به".

وأضاف البيان: "سنواصل احترام السرية الطبية، ونطلب من الجميع أن يفعلوا الشيء نفسه وأن يحترموا الخصوصية. نحن ندعمه وكذلك النادي بأكمله".

ماذا حدث؟

حاول اللاعب الفرنسي صاحب الـ22 عاما، الانتحار بالقفز من فوق جسر مانيان في مدينة نيس، جنوبي فرنسا.
كشفت تقارير صحفية أن اللاعب الشاب حاول الانتحار بعد مروره بأزمة عاطفية، إثر انفصاله عن حبيبته.
أكدت وسائل إعلام في وقت لاحق نجاح عملية إنقاذ بيكا بيكا.
شارك رجال الإنقاذ والشرطة والجيش في إنقاذ اللاعب، الذي تعلق بحافة الجسر البالغ ارتفاعه نحو 100 متر مهددا بالقفز.
كان نادي نيس طلب مساعدة الشرطة وجهات الإنقاذ، كما أرسل طبيبا نفسيا في محاولة لإثناء بيكا بيكا عن نيته.
اللاعب انتقل إلى نيس عام 2022 قادما من لوكوموتيف موسكو الروسي، لكنه لم يلعب أي مباريات هذا الموسم.
ألغى النادي مؤتمره الصحفي المقرر الجمعة، علما أن الفريق صاحب المركز الثاني في الدوري الفرنسي لديه مباراة على ملعبه أمام بريست متصدر البطولة، الأحد.
بعد محاولته إنهاء حياته.. نيس يصدر بياناً بشأن لاعبه

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