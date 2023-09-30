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لاعب فرنسي حاول الانتحار من ارتفاع 100 متر .. وهكذا تم انقاذه

2023-09-30 | 03:30
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لاعب فرنسي حاول الانتحار من ارتفاع 100 متر .. وهكذا تم انقاذه
لاعب فرنسي حاول الانتحار من ارتفاع 100 متر .. وهكذا تم انقاذه

ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية امس أن لاعب وسط نادي “نيس” أليكسيس بيكا بيكا، تم إنقاذه بواسطة رجال الإطفاء بعدما هدد بالانتحار بالقفز من جسر ماجنان الذي يرتفع 100 متر عن سطح الأرض.

وكان اللاعب الشاب البالغ من العمر 22 عاما وصل مكان الحادث وأمضى 3 ساعات ونصف الساعة وساقاه معلقتان في الهواء على ارتفاع 100 متر فوق واد شمال مدينة نيس.

وبعد مفاوضات طويلة مع طبيب نفسي من قوات الشرطة تم إثناء اللاعب عن الإقدام على فكرة الانتحار، والاعتناء به من قبل رجال الإطفاء، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.

وفي السياق اشارت بعض وسائل الإعلام الفرنسية الى أن بيكا بيكا حاول الانتحار بعد انفصاله عن صديقته، فيما قال آخرون إن الدافع وراء ذلك هو شعوره بالإحباط بسبب عدم مشاركته مع الفريق في المباريات.

وشهدت الساعات الأخيرة، حالة من القلق والتوتر داخل جدران نادي “نيس” عقب سماع الخبر، وسارع النادي بإرسال طبيب نفسي، كما حاول عدد من زملاء اللاعب بالفريق التواصل معه.

كما قام الجهاز الفني للفريق بإلغاء التدريبات المقررة صباح امس وتأجيل المؤتمر الصحفي للمدرب فرانشيسكو فاريولي واللاعب جان كلير توديبو، استعدادا لمواجهة “بريست” في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي المقرر لها الأحد.

يذكر أن بيكا بيكا انتقل إلى “نيس” صيف العام الماضي قادما من “لوكوموتيف موسكو” الروسي، ولم يشارك بعد في أي مباراة منذ بداية الموسم الجاري.

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