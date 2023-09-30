بلومبرغ: البنتاغون يخشى من أن الذكاء الاصطناعي بات خارج نطاق السيطرة

تفاجأ البريطانيون بإزالة شجرة تُعد الأكثر شهرة في المملكة المتحدة، إذ يتخطى عمرها 200 عام، وذلك بعدما استهدفها "عمل تخريبي"، أثار حزن عدد كبير من محبي هذا المَعْلم الطبيعي، الذي بات معروفاً على نطاق واسع بفضل فيلم "روبن هود"، فيما أوقفت السلطات رجلاً في الستينيات للاشتباه بضلوعه في الحادثة.