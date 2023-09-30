أثارت غضباً وحزناً في بريطانيا.. قصة شجرة تاريخية اشتُهرت في فيلم "روبن هود"

تفاجأ البريطانيون بإزالة شجرة تُعد الأكثر شهرة في المملكة المتحدة، إذ يتخطى عمرها 200 عام، وذلك بعدما استهدفها "عمل تخريبي"، أثار حزن عدد كبير من محبي هذا المَعْلم الطبيعي، الذي بات معروفاً على نطاق واسع بفضل فيلم "روبن هود"، فيما أوقفت السلطات رجلاً في الستينيات للاشتباه بضلوعه في الحادثة.

الشجرة المُسماة "سيكامور غاب"، تنتصب منفردةً عند سفح تلّتين ضمن منظر طبيعي خلّاب، قرب سور هادريان الذي بُني في العصر الروماني، لمنع غزو البرابرة، وهو موقع أدرجته "اليونسكو" على قائمتها للتراث، كما نالت الشجرة في العام 2016، لقب "شجرة العام"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.



في فيلم "روبن هود"، الذي صدر عام 1991، يظهر الممثلان الشهيران كيفن كوستنر ومورغان فريمان وهما يسيران أمام هذه الشجرة المهيبة، التي كان يقصدها من يزور شمال شرق إنجلترا، وكانت من بين أكثر الأشجار التي تُلتقَط صور لها.



لكن صباح يوم الخميس الماضي، عثرت مجموعة من المارّة على جذع الشجرة مقطوعاً فيما بقيت أجزاؤها ملقاة على جدار هادريان، وسرعان ما أعلن مدير المتنزه الوطني أنّ الشجرة "قُطعت عن سابق تصميم".



مدير الشرطة كيفن وارينغ، قال إنّ "ما حدث أثار صدمة وحزناً وغضباً"، فيما زار عدد كبير من سكان المنطقة الموقع، معربين عن تقديرهم للشجرة، كما وُضعت باقات من الزهور قرب جذعها أمام الطوق الأمني الذي أقامته الشرطة.



من جانبه، قال مدير هيئة متنزه نورثمبرلاند الوطني، توني غيتس، في تصريح للوكالة الفرنسية: "أشعر بإحساس فعلي بالخسارة"، مضيفاً: "لقد ذرف الناس الدموع، وتلقينا عبر شبكات التواصل الاجتماعي وموقعنا الإلكتروني رسائل من أشخاص تأثروا بقطع الشجرة".



كذلك أبدت منظمة "ناشونال تراست"، المعنية بحماية التراث، شعورها بـ"الصدمة والحزن الشديدين"، وكتبت: "نُدرك أنّ الشجرة تحظى بمحبة كبيرة محلياً ووطنياً"، في حين أكد مدير المنظمة أندرو بود أن الشجرة تمثل "عنصراً مهماً ورمزياً للطبيعة منذ نحو 200 سنة".



كانت شرطة "نورثمبريا"، التي فتحت تحقيقاً في ما حصل، أفادت عقب الحادثة بأنها أوقفت بعد ظهر يوم الخميس الماضي فتى يبلغ 16 سنة، وأُطلق سراح الفتى أمس الجمعة 29 سبتمبر/أيلول 2023 بكفالة، في حين يواصل عناصر الشرطة التحقيق.



لكن السلطات أعلنت أنه أوقِف رجل ستينيّ مساء أمس الجمعة، ونقل بيان عن المسؤولة في شرطة نورثمبريا ريبيكا فيني مينزيس قولها: "آمل في أن يُظهر هذا التوقيف الثاني جديتنا في هذه القضية، والتزامنا العثور على المسؤولين (عن قطع الشجرة) وإحالتهم إلى القضاء".