الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

عريسا الحمدانية يخرجان عن صمتهما ويكشفان ما حصل قبل اندلاع الحريق بلحظات

2023-10-01 | 07:51
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
عريسا الحمدانية يخرجان عن صمتهما ويكشفان ما حصل قبل اندلاع الحريق بلحظات
عريسا الحمدانية يخرجان عن صمتهما ويكشفان ما حصل قبل اندلاع الحريق بلحظات

خرج عريسا الحمدانية في العراق عن صمتهما، كاشفان تفاصيل جديدة صادمة عن الحريق الذي راح ضحيته أكثر من 100 شخص، بما في ذلك وفاة 10 أفراد من عائلة العروس حنين بينهم والدتها وشقيقها و15 من أفراد عائلة العريس ريفان.

وفي أول تصريح له بعد الفاجعة، قال العريس الذي بدا لا يزال تحت تأثير الصدمة في حديث مع "سكاي نيوز": "لقد رحل أقاربنا وأصدقاؤنا وأحباؤنا". وأضاف أنه وعروسه كالأحياء الأموات بعد أن انتهى حفل زفافهما بمأساة حصدت ما لا يقل عن 100 ضيف في حريق ضخم.

وتابع العريس متأثرا: "من الداخل نحن أموات. نحن مخدرون".

وقال ريفان أن عروسه "لا تستطيع التحدث" بعد الكارثة التي تركت والدها أيضًا في حالة حرجة ايضا.

وفيما أشارت المعلومات الاولية أن الألعاب النارية الداخلية هي السبب المحتمل للحريق الذي أدى إلى تدافع الحضور لمحاولة الخروج، اكد العريس انه يعتقد أن الحريق بدأ بطريقة ما في السقف وليس شرارة انطلقت من الألعاب النارية كما اشيع اذ قال: "قد يكون تماسا كهربائيا لا أعرف، لكنه بدأ في السقف.. شعرنا بالحرارة وعندما سمعت صوت طقطقة نظرت إلى السقف".

واضاف: "ثم بدأ السقف، الذي كان مصنوعا بالكامل من النايلون، في الذوبان.. ولم يستغرق الأمر سوى ثوانٍ ولم تكن القاعة تحتوي سوى على مطفأة حريق واحدة لا تعمل".

 

وفي تفاصيل مثيرة للتساؤلات، قال ريفان انه أثناء الرقص انقطعت الكهرباء، وعندما عادت الكهرباء "رأى نارا" في السقف، وعندها بدأ الناس "بالصراخ" و"الهرب".

اما عن اللحظات الأولى التي أعقبت وقوع الكارثة، قال ريفان ان عروسه لم تكن تستطع المشي بسبب ثوب زفافها، فأمسكها وحاول اخراجها، واضاف:"أمسكتُ بزوجتي وبدأت في سحبها ومحاولة إخراجها من مدخل المطبخ. وبينما كان الناس يهربون، كانوا يدوسون عليها. وكانت ساقاها مصابتين".

مقالات ذات صلة
عريسا الحمدانية يخرجان عن صمتهما ويكشفان ما حصل قبل اندلاع الحريق بلحظات

فن و منوعات

منوعات

عرس الحمدانية

العراق

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو يحبس الأنفاس لطفلة تصيب نفسها بطلق ناري..وجليسها يشاهد مباراة!

اقرأ ايضا في منوعات

فيديو يحبس الأنفاس لطفلة تصيب نفسها بطلق ناري..وجليسها يشاهد مباراة!
Play Play
02:28
Play

فيديو يحبس الأنفاس لطفلة تصيب نفسها بطلق ناري..وجليسها يشاهد مباراة!

قالت صحيفة The Independent البريطانية في تقرير نشرته الجمعة 29 سبتمبر/أيلول 2023، إن رجلاً في فلوريدا ألقي القبض عليه، بعد أن أطلقت طفلة في الثالثة من عمرها كان يفترض أنه يعتني بها النار على نفسها بمسدسه الملقى بإهمال، بينما كان منشغلاً بمشاهدة مباراة كرة قدم أمريكية في الدوري الأميركي.

02:28

فيديو يحبس الأنفاس لطفلة تصيب نفسها بطلق ناري..وجليسها يشاهد مباراة!

قالت صحيفة The Independent البريطانية في تقرير نشرته الجمعة 29 سبتمبر/أيلول 2023، إن رجلاً في فلوريدا ألقي القبض عليه، بعد أن أطلقت طفلة في الثالثة من عمرها كان يفترض أنه يعتني بها النار على نفسها بمسدسه الملقى بإهمال، بينما كان منشغلاً بمشاهدة مباراة كرة قدم أمريكية في الدوري الأميركي.

سيدة تنهي حياة طفلها بطريقة غريبة..والقضاء: براءة
01:59

سيدة تنهي حياة طفلها بطريقة غريبة..والقضاء: براءة

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، شمالي القاهرة، السبت، ببراءة السيدة المعروفة إعلاميا بـ"سيدة فاقوس" والتي خضعت للمحاكمة بتهمة قتل طفلها وتقطيع جسده وطهي أجزاء منه.

01:59

سيدة تنهي حياة طفلها بطريقة غريبة..والقضاء: براءة

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، شمالي القاهرة، السبت، ببراءة السيدة المعروفة إعلاميا بـ"سيدة فاقوس" والتي خضعت للمحاكمة بتهمة قتل طفلها وتقطيع جسده وطهي أجزاء منه.

"حفرة بعمق 60 متراً" تظهر فجأة وتثير الرعب
Play
01:56

"حفرة بعمق 60 متراً" تظهر فجأة وتثير الرعب

أثارت حفرة عميقة ظهرت بشكل مفاجئ هذا الأسبوع في إحدى المناطق القروية بضواحي مدينة الجديدة في المغرب، الرعب في قلوب السكان.

01:56

"حفرة بعمق 60 متراً" تظهر فجأة وتثير الرعب

أثارت حفرة عميقة ظهرت بشكل مفاجئ هذا الأسبوع في إحدى المناطق القروية بضواحي مدينة الجديدة في المغرب، الرعب في قلوب السكان.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023