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مقتل طبيب سوري وزوجته على يد صهرهما .. والداخلية السورية تكشف التفاصيل

2023-10-02 | 06:49
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مقتل طبيب سوري وزوجته على يد صهرهما .. والداخلية السورية تكشف التفاصيل
مقتل طبيب سوري وزوجته على يد صهرهما .. والداخلية السورية تكشف التفاصيل

قتل طبيب سوري وزوجته في محافظة حماة وسط سوريا بعد تعرضهم لإطلاق نار وتفجير قنبلة من قبل زوج ابنتهم، بحسب ما اعلنت وزارة الداخلية السورية.

وقالت الوزارة في بيان "وفاة الطبيب عصام هوشة وزوجته وإصابة ولديه جراء إطلاق النار عليهم وتفجير قنبلة في منزلهم من قبل زوج ابنته".
وأضاف البيان انه : "في الساعة 15:30 من تاريخ 2023/9/30 ورد إخبار إلى شرطة منطقة الغاب بحماة من مشفى السقيلبية الوطني بالدخول إليه مفارقا الحياة كل من الطبيب عصام هوشة وزوجته المدعوة رجاء الأحمد وإصابة كل من ولديه (ريما) و (زين) وزوج ابنته المدعو (أحمد.ع) إصابات بليغة بشظايا متفرقة في جميع أنحاء الجسـم".
وتابعت الوزارة في بيانها  "على الفور توجهت دوريات من شرطة منطقة الغاب ومركز الأمن الجنائي إلى المكان، وبالتحقيق الأولي تبين إقدام زوج ابنة الطبيب المدعو (أحمد.ع) على إطلاق النار ورمي قنبلة يدوية وتفجيرها في منزل الطبيب عصام الكائن في قرية حورات عمورين التابعة لمنطقة تل سلحب بحماة ما أدى إلى وفاته مع زوجته وإصابة ولديه وزوج ابنته مُطلق النار وذلك بسبب خلافات عائلية".
و"تم مصادرة البندقية الحربية وثلاث قنابل يدوية من مكان وقوع الحادثة، والتحقيقات مازالت مستمرة".
 
 
 
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