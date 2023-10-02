الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

اليكم أغلى أصناف القهوة.. مستخرج من فضلات احد انواع الطيور !

2023-10-02 | 06:54
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
اليكم أغلى أصناف القهوة.. مستخرج من فضلات احد انواع الطيور !
اليكم أغلى أصناف القهوة.. مستخرج من فضلات احد انواع الطيور !

يُباع الكيلوغرام الواحد من هذا المنتج في البرازيل لقاء نحو 229 دولاراً، وبسعر أعلى عندما يُصدَّر إلى الخارج.

تنتج البرازيل أحد أنواع القهوة الأغلى في العالم من حبوب مُستخرجة من روث الجاكو، وهو نوع من طيور الدراج يعيش في الغابات الاستوائية.

وفي السياق يقول أنييل كوستا 23 عاماً بحسب "فرانس برس" ،  وهو يجمع الفضلات الثمينة بين جذعي إحدى الأشجار إنّ طائر جاكو الذي يعشق حبوب البنّ "يختار منها أفضل البذور وأكثرها نضجاً".

وفي مزرعة كاموسيم الواقعة في منطقة جبلية ريفية في دومينغوس مارتينز في ولاية إسبيريتو سانتو (جنوب شرق)، ينمو نبات البنّ في غابة كثيفة بالأشجار.

ويقول صاحب المزرعة إنريكه سلوبر، وهو من محبي الزراعة الحيوية "من دون هذا النموذج من الزراعة الحرجية المستدامة، سيكون من المستحيل إنتاج قهوة جاكو".

ويُباع الكيلوغرام الواحد من هذا المنتج في البرازيل لقاء نحو 229 دولاراً، وبسعر أعلى عندما يُصدَّر إلى الخارج، إذ يُوَزَّع في متاجر كثير في مختلف أنحاء العالم بينها "هارودز" البريطانية.

لكنّ جاكو، وهو طائر بري ذو ريش أسود وحلق قرمزي، لم يكن في السابق مرغوباً فيه في مزرعة كاموسيم لأنّه كان يُعتبر آفة تهدد المحاصيل.

وقرر انريكه الاستفادة من هذا الطائر والكف عن اعتباره عدواً لمزرعته، عندما اكتشف قهوة "كوبي لواك" التي تُصنّع في إندونيسيا من فضلات الزباد، وهو حيوان صغير من الثدييات يبدو وكأنه مزيج بين ابن عرس والقط البري.

وبينما يحظى إنتاج قهوة "كوبي لواك" التي تباع أيضاً بسعر مرتفع، بتنديد واسع لارتباطه بسوء معاملة حيوانات الزباد التي تعيش في الأسر، فإنّ طائر جاكو البرازيلي يتمتع بحريته في البرية.

ويؤكد المشرف على الإنتاج في المزرعة روجيريو ليمكه إنّ جاكو يعيش في موئله الطبيعي، وهو غابة ماتا أتلانتيكا (غابة الساحل الأطلسي البرازيلي).

ويقول "إنها منطقة محمية (...)، ونحن لا نستخدم أي منتج كيميائي" في زراعة البن.

وفضلات جاكو مماثلة نوعاً ما للوح من الحبوب تبرز فيه حبوب لونها بيج ضمن كتلة سوداء.

وبعد جمعها، تخضع الفضلات للتجفيف في دفيئة. ثم يجري فرز الحبوب وتقشيرها بدقة قبل وضعها في غرفة باردة.

ويقول إنريكه "إنّ العملية تتطلب جهداً كبيراً، ولهذا السبب نبيع المنتج بسعر مرتفع"، مضيفاً "من المستحيل إنتاج قهوة جاكو بتكلفة منخفضة. إنه منتج نادر، وإنتاجه ليس بعملية مؤكدة لأنّه يعتمد على شهية جاكو" على بذور البن.

وتشكّل القهوة المستخرجة من فضلات الطائر أقل من 2% من إجمالي إنتاج المزرعة.

ويضيف انريكه "إنّ الطائر يساعدنا على تحديد أفضل وقت لقطف البن، لأنّ انكبابه على الأكل يعني أنّ الحبوب قد نضجت".

 

الى ذلك يوضح المتخصص في القهوة إنسي نيتو أنّ "عملية الهضم لدى جاكو سريعة جداً، إذ تستمر لبضع ثوان فقط".

وهذه العملية أبطأ بكثير لدى حيوانات الزباد والفيلة التي يُستخدم روثها أيضاً لإنتاج هذا النوع من القهوة في تايلاند.

ويضيف نيتو "لا يوفّر جاكو أي نكهة إضافية للقهوة، لكنّ الفرق الرئيسي الوحيد هو أنه يختار أفضل أنواع الحبوب، لأنه يسترشد بغريزة البقاء".

وبما أن الحبوب التي يتناولها تكون ناضجة جداً، فذلك يوفّر "قهوة ذات ملمس وحموضة جيدتين".

وتقول بوليانا كريستيانا بريغو، وهي سائحة برازيلية تبلغ 37 عاماً حضرت إلى المزرعة لتذوق قهوة جاكو، إنّ "هذه القهوة لذيذة وقصة إنتاجها مميزة جداً. إنها تجربة جديدة لنا".

ويشير انريكه إلى أن "زبائن المزرعة من محبي المنتجات الاستوائية لكنّهم أيضاً أشخاص يعتبرون أن فكرة التنمية المستدامة مهمّة".

ويرى أنّ "مستقبل القهوة يكمن في البرازيل". فالدولة اللاتينية التي تشكل أوّل منتج لهذه القهوة في العالم "بدأت تسوّق نفسها بصورة أفضل لتظهر أنها قادرة على صنع قهوة لا مثيل لها في أي منطقة أخرى".

مقالات ذات صلة
اليكم أغلى أصناف القهوة.. مستخرج من فضلات احد انواع الطيور !

فن و منوعات

منوعات

البرازيل

قهوة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو - انهيار كنيسة على رؤوس المصلين ووقوع ضحايا
مقتل طبيب سوري وزوجته على يد صهرهما .. والداخلية السورية تكشف التفاصيل

اقرأ ايضا في منوعات

دب يقتل شخصين في متنزه كندي شهير
07:20

دب يقتل شخصين في متنزه كندي شهير

اعلنت إدارة المتنزهات الوطنية بحكومة كندا في بيان إنها عثرت على شخصين ميتين بعد مهاجمة دب أشيب لهما في متنزه بانف الوطني بإقليم ألبرتا.

07:20

دب يقتل شخصين في متنزه كندي شهير

اعلنت إدارة المتنزهات الوطنية بحكومة كندا في بيان إنها عثرت على شخصين ميتين بعد مهاجمة دب أشيب لهما في متنزه بانف الوطني بإقليم ألبرتا.

بالفيديو - انهيار كنيسة على رؤوس المصلين ووقوع ضحايا
Play
07:16

بالفيديو - انهيار كنيسة على رؤوس المصلين ووقوع ضحايا

انتشر مقطع "فيديو" على مواقع التواصل يظهر لحظة انهيار كنيسة في المكسيك ما تسبب بوقوع قتلى وجرحى.

07:16

بالفيديو - انهيار كنيسة على رؤوس المصلين ووقوع ضحايا

انتشر مقطع "فيديو" على مواقع التواصل يظهر لحظة انهيار كنيسة في المكسيك ما تسبب بوقوع قتلى وجرحى.

مقتل طبيب سوري وزوجته على يد صهرهما .. والداخلية السورية تكشف التفاصيل
Play
06:49

مقتل طبيب سوري وزوجته على يد صهرهما .. والداخلية السورية تكشف التفاصيل

قتل طبيب سوري وزوجته في محافظة حماة وسط سوريا بعد تعرضهم لإطلاق نار وتفجير قنبلة من قبل زوج ابنتهم، بحسب ما اعلنت وزارة الداخلية السورية.

06:49

مقتل طبيب سوري وزوجته على يد صهرهما .. والداخلية السورية تكشف التفاصيل

قتل طبيب سوري وزوجته في محافظة حماة وسط سوريا بعد تعرضهم لإطلاق نار وتفجير قنبلة من قبل زوج ابنتهم، بحسب ما اعلنت وزارة الداخلية السورية.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023