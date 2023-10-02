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منوعات

بالفيديو - انهيار كنيسة على رؤوس المصلين ووقوع ضحايا

2023-10-02 | 07:16
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بالفيديو - انهيار كنيسة على رؤوس المصلين ووقوع ضحايا
بالفيديو - انهيار كنيسة على رؤوس المصلين ووقوع ضحايا

انتشر مقطع "فيديو" على مواقع التواصل يظهر لحظة انهيار كنيسة في المكسيك ما تسبب بوقوع قتلى وجرحى.

فقد قتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب 50 آخرون الأحد في المكسيك عندما انهار سقف كنيسة خلال الصلاة في مدينة سيوداد ماديرو بولاية تاماوليباس الشمالية الشرقية حسبما ذكرت الحكومة المحلية.

وقال المتحدث باسم أمن حكومة الولاية في بيان "تأكد مقتل سبعة أشخاص وأسعِف عشرة جرحى" مضيفا أن البحث جار لإنقاذ المحاصرين.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، ثمة ما لا يقل عن 30 شخصا محاصرين تحت أنقاض كنيسة سانتا كروز.

 

الى ذلك قالت السلطات في بيان إن الحادث وقع نحو الساعة 14,18 عندما انهار الجزء العلوي من الكنيسة بسبب مشكلة هيكلية على الأرجح.

الى ذلك فقد انتشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي قال فيه خوسيه أرماندو ألفاريز، أسقف أبرشية تامبيكو التي تنتمي إليها الكنيسة "نعيش لحظة صعبة جدا (...) سقف الكنيسة انهار أثناء الصلاة".

وأضاف "تجري حاليا الأعمال اللازمة لإجلاء الأشخاص الذين ما زالوا تحت الأنقاض" من دون أن يحدد عددهم.

وأظهرت صور بثتها قناة ميلينيو عشرات الأشخاص يحاولون دعم جزء من المبنى المنهار بأعمدة بينما يشق آخرون طريقهم بين الأنقاض بحثا عن ناجين.

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