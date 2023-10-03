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توفيت بطريقة غريبة ... صدمتها طائرة أثناء عملها!

2023-10-03 | 10:44
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توفيت بطريقة غريبة ... صدمتها طائرة أثناء عملها!
توفيت بطريقة غريبة ... صدمتها طائرة أثناء عملها!

توفيت سيدة أميركية بطريقة غريبة بعدما صدمتها طائرة بمطار في ولاية أوكلاهوما.

وكانت سامانثا هايز البالغة من العمر 27 عاما، تعمل على جزّ الأعشاب في مطار بأوكلاهوما مخصص للطائرات الصغيرة عندما صدمتها طائرة من نوع " بانانزا أي 36".

وفي السياق ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن الطيار جيمس باكستر كان يقود الطائرة نحو مدرج الهبوط بمطار مدينة بروكن بو عندما لاحظ وجود هايز وهي تعمل على آلة جزّ العشب على مقربة من المنطقة المخصصة للهبوط.

وقد حاول باكستر تجنب الارتطام بهايز، إلا أن جناح الطائرة صدم رأسها، الأمر الذي تسبب بوفاتها بحسب بيان للشرطة في أوكلاهوما.

وأعلنت السلطات وفاة هايز في مكان الحادث متأثرة بجروح بليغة في الرأس، علما أن المطار لا يتمتع بوجود فريق خاص يتولى مهمة مراقبة الحركة الجوية.

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