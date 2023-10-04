الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

عمدة إشبيلية الإسبانية يعتزم منع حفلات سياحية خادشة للحياء

2023-10-04 | 02:50
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
عمدة إشبيلية الإسبانية يعتزم منع حفلات سياحية خادشة للحياء
عمدة إشبيلية الإسبانية يعتزم منع حفلات سياحية خادشة للحياء

أعلن عمدة مدينة إشبيلية الإسبانية خوسيه لويس سانز، أن مجلس المدينة سيصدر "قريباً" قانوناً يحظر على الناس ارتداء الملابس الداخلية في الأماكن العامة والمشاركة في "أفعال فاضحة" في شوارعها، ضمن ما يعرف بحفلات العزاب والعرائس الصاخبة، وفق ما نقلت صحيفة The Times البريطانية.

وقال لويس سانز إن مدينة إشبيلية "ليست مهتمةً بأي شكل من أشكال السياحة التي تجلبها هذه الحفلات"، وذلك عقب زيادة الغضب بين سكان المدينة الذين يشتكون من تأثير السياحة على مركزها التاريخي وسمعتها الدينية وتراثها المعماري.

وقال سانز: "يمكن لأي شخص الاحتفال بحفلة عزوبية في إشبيلية. ما لا نراه بصورة إيجابية هو مجموعات الأشخاص الذين يرتدون أي ثيابٍ كانت، مع فرق الموسيقى النحاسية خلفهم، ليزعجوا العديد من سكان إشبيلية -خاصة في مناطق المركز التاريخي- بينما يحق للسكان الاستمتاع بمدينتهم أيضاً".

سيحظر القانون ارتداء الأزياء "التي قد تنتهك النزاهة الأخلاقية أو الجنسية لشخص آخر"، كما يمنع حاضري الحفلات من "ارتداء الملابس الداخلية أو الأزياء التي تحمل أي عناصر أو رسائل جنسية". 

كما سيحظر "تأدية -أو تحريض الآخرين على- ارتكاب أفعال تنتهك الحرية الجنسية.. أو ارتكاب أفعال العري الفاضحة".

السكان المحليّون يرحبون بالقرار
لم يذكر سانز، الذي انتُخِب عمدة في مايو/أيار الماضي، ماهية العقوبات التي ستفرض على المخالفين للقانون، ولكن خطته اُستقبلت بترحيب من قبل العديد من السكان المحليين.

وقال أحد السكان لقناة Antena 3 المحلية: "الأمر مخزٍ. يأتي الناس عراة. ويمكنك رؤية كل شيء"، في حين كتبت صحيفة ABC المحافظة أن الأدوات والأزياء التي يستخدمها حاضرو الحفلات "تثير أحياناً نظرات الاشمئزاز، خاصة بين الجيران الأكبر سناً".

وتعد إشبيلية أحدث مدينة إسبانية تحاول الحد من انتشار حفلات العرائس والعزاب. 

وفي عام 2014، أعلنت بلدة موخاكار المتوسطية أنها لن تتسامح بعد الآن مع الاستعراض العلني لـ"تيجان الأعضاء الذكرية" أو "الممارسات غير الملائمة مع دمى الجنس القابلة للنفخ". 

وفي العام الماضي، قالت مالقة إنها ستفرض غرامات تصل إلى 750 يورو على الأشخاص الذين يمشون في الشارع بملابس داخلية مع دمية قابلة للنفخ، أو مرتدين عضواً ذكرياً بلاستيكياً على رؤوسهم.
مقالات ذات صلة
عمدة إشبيلية الإسبانية يعتزم منع حفلات سياحية خادشة للحياء

فن و منوعات

منوعات

إسبانيا

مدينة سياحية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الكشف عن سر مرتبط بالنساء في حياة بيكاسو
بالفيديو - حافلة اخترقت سياج أحد الجسور وسقطت من ارتفاع 10 أمتار

اقرأ ايضا في منوعات

الكشف عن سر مرتبط بالنساء في حياة بيكاسو
02:55

الكشف عن سر مرتبط بالنساء في حياة بيكاسو

بعد مرور 50 عاما على وفاة بابلو بيكاسو عن عمر ناهز 91 عاما، بحثت "بي بي سي" في فيلم وثائقي بعنوان "الجميلة والوحش" بالجانب المظلم من شخصية الفنان الشهير، لتوضح كيف أصبح هدفا للناشطين بسبب "معاملته السيئة للنساء".

02:55

الكشف عن سر مرتبط بالنساء في حياة بيكاسو

بعد مرور 50 عاما على وفاة بابلو بيكاسو عن عمر ناهز 91 عاما، بحثت "بي بي سي" في فيلم وثائقي بعنوان "الجميلة والوحش" بالجانب المظلم من شخصية الفنان الشهير، لتوضح كيف أصبح هدفا للناشطين بسبب "معاملته السيئة للنساء".

بالفيديو - حافلة اخترقت سياج أحد الجسور وسقطت من ارتفاع 10 أمتار
Play
02:47

بالفيديو - حافلة اخترقت سياج أحد الجسور وسقطت من ارتفاع 10 أمتار

لقي ما لا يقل عن 21 شخصاً مصرعهم، وأصيب 12 آخرون، الثلاثاء 3 تشرين الأول 2023 عندما سقطت حافلة ركاب من على جسر علوي، بالقرب من مدينة البندقية الإيطالية، حسبما أفادت قناة SkyTG24 التابعة لشبكة CNN نقلاً عن السلطات المحلية.

02:47

بالفيديو - حافلة اخترقت سياج أحد الجسور وسقطت من ارتفاع 10 أمتار

لقي ما لا يقل عن 21 شخصاً مصرعهم، وأصيب 12 آخرون، الثلاثاء 3 تشرين الأول 2023 عندما سقطت حافلة ركاب من على جسر علوي، بالقرب من مدينة البندقية الإيطالية، حسبما أفادت قناة SkyTG24 التابعة لشبكة CNN نقلاً عن السلطات المحلية.

بالفيديو - منع من حضور المباراة بسبب تمساح
Play
11:02

بالفيديو - منع من حضور المباراة بسبب تمساح

بالفيديو - منع من حضور المباراة بسبب تمساح

11:02

بالفيديو - منع من حضور المباراة بسبب تمساح

بالفيديو - منع من حضور المباراة بسبب تمساح

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023