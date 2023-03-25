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نجوم من العالم

بسبب ما كشفه في مذكراته.. هل يتم ترحيل الامير هاري من الولايات المتحدة؟

2023-03-25 | 05:21
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بسبب ما كشفه في مذكراته.. هل يتم ترحيل الامير هاري من الولايات المتحدة؟
بسبب ما كشفه في مذكراته.. هل يتم ترحيل الامير هاري من الولايات المتحدة؟
حذّر مصدر قانوني أميركي، من أن الأمير هاري قد يفقد وضعه القانوني في الولايات المتحدة، ويتعرض للترحيل من أراضيها، وذلك بعد أن اعترف بتناول الكوكايين والقنب والفطر السحري في مذكراته ومقابلاته التلفزيونية، حيث أكد المصدر نفسه أنه "ليس هناك استثناء للملوك".
ووفق ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يواجه هاري معضلة قانونية قد تقود إلى فقدان وضعه كمهاجر، اذ رفع محامي هجرة معروف دعوى قانونية، يتساءل بموجبها عما إذا كانت تأشيرة هاري الحالية سارية المفعول.
وترى مؤسسة "هيريتيج" أنه إذا ثبت ذلك، فإن مسؤولي الهجرة قد يكونون في وضع بالغ الحرج، بسبب علمهم بتعاطي هاري للمخدرات، وأن قضيته تثير تساؤلات حول ما إذا كان قد حصل على معاملة خاصة بسبب مكانته الملكية، ومكانة زوجته الشهيرة.
 
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